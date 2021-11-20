FIA, arka kanat testlerini daha da sıkılaştırmaya hazırlanıyor!

Red Bull, takımı, Mercedes aracının kuralları ihlal ettiğini açıkça söylüyor ve Mercedes'i FIA'ya protesto edebilmek adına kanıtlar toplamaya çalışıyor.

Bir yandan bu konudaki araştırmalar devam ederken, diğer yandan FIA ile devam eden bir iletişim var. FIA ile yapılan görüşmelerin temel sebebi Mercedes'in sözde esnek arka kanadı.

Red Bull temsilcileri, üçüncü antrenman seansından önce, FIA'dan Nicholas Tombazis'le bir araya geldi ve görüşme yerel saatle 11:45'te Red Bull misafirhanesinde gerçekleşti.

AMuS'a göre Red Bull, Katar'da FIA'ya yeni kanıtlar sundu ve bu kanıtlar arasında Mercedes'in arka kanat uç plakasının iç kısmındaki izlere dair fotoğraflar da yer alıyor.

Christian Horner , bu konuda Toto Wolff'a, "Kanatların iç tarafındaki izleri nasıl açıklıyorsun?" diye sorarken, Wolff da, "Bence bu, izin verilen kurallar dahilinde." yanıtını verdi.

Red Bull, Mercedes ne savunma yaparsan yapsın pes etmiyor ve görünüşe bakılırsa, FIA'yı kanat kurallarını daha sıkılaştırması için ikna etti.

Auto Motor und Sport'a göre takımlara, yaz aylarında arka kanatların esnekliğiyle ilgili gönderilen teknik direktif, şimdi Red Bull'un şikayetlerini göz önünde bulunduracak şekilde genişletildi.

Red Bull, Mercedes'in arka kanadını, FIA'nın son testlerini geçecek şekilde esnettiğini düşünüyor. Yeni teknik direktifle birlikte buradaki açık da kapanmış olacak.

Yeni kuralların, Cidde'deki Suudi Arabistan Grand Prix'siyle birlikte geçerli olması bekleniyor. Teknik direktifin detayları ise hâlâ belirsiz.