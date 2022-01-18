FIA, arka kanat esnekliği üzerinde daha detaylı araştırma yapmayı planlıyor

F1 sezonunun sonuna doğru Red Bull, rakibi Mercedes'i, düzlüklerdeki hızını artırmak için esnek kanatlar kullanmakla suçlamıştı.

Şüpheler, Mercedes'in, yüksek hızlardaki hava direncini azaltmak için ana kanadını esnetmenin bir yolunu bulduğu yönündeydi.

Red Bull daha da ileri gitti ve Mercedes'in uç plakalarındaki izlerin kanadın esnediğini gösterdiğini söyledi.

Red Bull'un endişelerine karşı FIA, tüm takımların arka kanatlarının davranışlarını ve özelliklerini daha iyi araştırmak için Katar Grand Prix'sinde bir kanıt bulma görevine girişti.

Testlerin araçların yasallığını kontrol etmek için düzenlemelerde bir yeri olmamasına rağmen, gelecek için kuralların sıkılaştırılması gerekip gerekmediğine dair bazı cevaplar vermesi umut edildi.

FIA'nın bu araştırmada buldukları hakkında konuşan Nikolas Tombazis, olağan dışı bir şeye rastlanmadığını söyledi.

Bununla birlikte yönetimin, takımların kanatlarını esnek yapmak adına akıllı yöntemler bulamamaları için, ileriye yönelik kanatların kontrol edilme şekline dair yeni yollar arayacağını öne sürdü.

Tombazis, "Katar'da herhangi bir hile ya da benzeri bir şey bulunmadı."

"Endişe verici bir şeye rastlamadık."

"Kötü bir test değildi ama geliştirilebilir. Bu yüzden 2022 için bazı iyileştirmeler yapma ihtimalimiz var." dedi.

Tombazis, araştırılması gereken sorunlardan birinin, takımların kullanabileceği aero elastikiyetini ortaya çıkarmak için ana kanada hangi kuvvetlerin uygulandığı bulmak olduğunu söyledi.

Tombazis, "Testin çok iyi olmama sebebi, teknik olarak ana kanadın ucunun çok fazla yukarıya bakıyor olması."

"Dikey olarak üzerine ağırlık yüklerseniz, çok sert olur bu yüzden basıncı her zamanki gibi, yani yatay olarak uygulamak istiyoruz."

"Bu da biraz zor çünkü yer çekimini kullanamıyoruz. Ayarlamanın bir yolunu bulmalıyız ve hazırlanmak için biraz daha fazlasını yapmalıyız. Elbette imkansız bir şey değil." dedi.