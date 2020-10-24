FIA, antrenmanda 125 turu sildikten sonra Portimao pist limitlerini gevşetti

FIA hafta sonuna girerken Algarve pistinin 1. ve 4. virajları için katı bir protokol belirlemişti, buna göre pistin kenarındaki beyaz çizgiyi aracının tamamıyla geçen her sürücü kural aşımı yapmış olacaktı.

Bu politika Cuma gününün antrenman seanslarında pilotlar için zorluklar çıkardı, 2 aldatıcı virajda da sürücüler araçlarını mükemmel şekilde hizalayamadılar.

Bu sorun, yeni kaygan asfalt yüzeyde pilotların yol tutuşu elde edememesiyle daha da büyüdü.

Cuma günü işlenen FIA belgelerine göre, 2 antrenman seansında 1. ve 4. virajdaki kural aşımlarından dolayı toplam 125 tur silinmiş.

Cuma akşamı gerçekleşen pilotlar toplantısından sonra, Masi gözden geçirilmiş etkinlik notlarını Cumartesi sabahı yayınlayarak FIA protokolünü gevşettiğini belirtti.

Artık bir araç sadece 1. ve 4. virajda kırmızı-beyaz bordürleri geçtiği takdirde kural aşımı yapmış olacak.

15. viraj hakkında ise Masi: “Bir aracın tüm parçalarının pist yüzeyiyle teması kesildiyse sürücü kural ihlali değerlendirilecektir.” dedi.

F1 pilotları takvime ilk kez eklenen Algarve pistinin zorlu yapısını genel olarak olumlu karşıladılar.

Fakat yeni pist yüzeyi Cuma gününün seanslarında tüm pilotların yol tutuşunda zorluk çekmesine sebep oldu.

Hollanda kanalı Ziggo Sport’a konuşan Max Verstappen, “Ocak ayında buraya geldiğimde çok güzel bir pist olduğunu düşündüm ama buraya yeni asfalt dökmüşler ve artık çok az yol tutuşu var.”

“Sadece kayıyoruz ve aracın kendini bıraktığı garip anlar yaşıyoruz. Bir viraja sadece biraz hızlı girerseniz aniden sıfır yol tutuşu oluyor. O yüzden şu anda pisti çok sevmediğimi söylemeliyim.” dedi.