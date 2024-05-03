FIA, Antonelli'nin 17 yaşında süper lisans alabilmesi için başvuru yapıldığını doğruladı!
FIA, Mercedes'in himayesindeki Andrea Kimi Antonelli için süper lisans feragat talebinde bulunulduğunu açıkladı.
Andrea Kimi Antonelli şu anda Formula 2'de yarışıyor ve kısa bir süre önce Mercedes için Imola'da 2022 aracıyla ikinci bir test yaptı.
Şu anda Antonelli'nin Imola'da Logan Sargeant'ın yerini alacağına dair ciddi spekülasyonlar var. İtalyan sürücü iyi bir iş yaparsa, 2025'te Mercedes'e geçebilir.
Ancak bu fikrin önündeki engellerden biri Antonelli'nin şu anda FIA süper lisansına sahip olmaması.
Buna göre bir sürücünün en az 18 yaşında olması ve kendi ülkesinde geçerli olan bir sürücü lisansı olması gerekiyor.
17 yaşındaki Antonelli, Hollanda Grand Prix'sinin yapılacağı 25 Ağustos'ta 18 yaşına girecek.
Sürücü lisansı için gerekli olan 40 puanı almayı başaran Antonelli'nin önündeki tek engel yaşı gibi görünüyor.
FIA bugün itibariyle Antonelli'nin Ağustos ayından önce süper lisans alabilmesi için bir talep aldığını doğruladı.
Açıklamada şöyle denildi: “FIA bir talep aldı ve bunu inceliyor."
“Herhangi bir potansiyel kural değişikliği için takip edilmesi gereken bir süreç var.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes testing at Imola
Fotoğraf: Davide Cavazza
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