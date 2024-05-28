FIA, Andretti'ye mevcut takımlardan birisini satın almayı tavsiye etti

Ben Sulayem, Andretti Cadillac'ın Formula 1'e katılma teklifini her zaman destekledi ve 11. takımın kurulmasına karşı çıkan Liberty Media'nın değil, Michael Andretti'nin yanında yer aldı. Fakat şimdi fikrini değiştirmişe benziyor.

Sulayem, Monako'da Michael Andretti'ye yeni bir takım kurmak yerine, mevcut takımlardan birisini satın almasını tavsiye eden F1'e destek verdi.

Reuters'a konuşan Sulayem, “FOM ve Liberty Media'nın otomobil üreticilerine ait fabrika takımı olmaları koşuluyla, sporda yeni takımlar görmek istediğine şüphem yok."

"Andretti'ye Formula 1'e 11. takım olarak gelmek yerine gidip mevcut bir takımı satın almalarını tavsiye ediyorum."

Andretti Cadillac logo Fotoğraf: Andretti Autosport

"Bazı takımların yenilenmeye ihtiyacı olduğunu görebiliyorum."

"Formula 1'de 11 takım olmasını mı yoksa 10 güçlü takımın olmasını mı tercih ederim? Ben hâlâ daha fazla takıma sahip olmamız gerektiğine inanıyorum, ama bu herhangi bir takım olmamalı. Doğru takımlar olmalı. Bu nicelikle ilgili değil, nitelikle ilgili."

"Belirli isimler vermek istemiyorum ama sorunları olan takımlar var... Sonuçlarla ya da yönetimle ilgili sorunlar yaşıyorlar."

"Doğru takıma sahip olmak istiyoruz ki GM gibi bir marka Formula 1'e gelmeye karar verdiğinde önemli bir fırsatı kaçırmayalm."

"Bunun yaratacağı etkiyi bir düşünün. Halihazırda Amerika'da üç yarışımız ve çok sayıda taraftarımız var ama tam bir Amerikan takımımız yok."

"Ford'un 2026'da gelecek olması beni heyecanlandırıyor ama GM'nin Amerikalı sürücülerle yaratacağı etkiyi bir hayal edin.” dedi.

FIA Başkanı ayrıca Liberty Media başkanı Greg Maffei ile yeni Concorde Anlaşması hakkında bir toplantı yaptığını açıkladı.

“Barış her zaman iyi bir şeydir. Sürekli sorun yaşamak hoş değil."

"İkimiz de ilerlememiz gerektiğinin farkındayız ve bunu yapmak için aramızda daha fazla netlik sağlamamız gerekiyor. Ne olursa olsun aynı gemideyiz ve bu işin sürdürülebilir olmasını istiyoruz."

"İşle ilgili konularda FOM'u her zaman destekliyoruz. Bizler ortağız ve ufak tefek meseleleri bir kenara bırakıp bu sorunları açıklığa kavuşturmaya yardımcı olacak çözümler bulmalıyız.”