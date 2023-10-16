FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı

Andretti F1 gridine en erken 2025 sezonunda katılmak için yaptığı başvuru FIA tarafından onaylandı. Ancak Amerikan takımının gridde yer alması Formula 1 yönetimi ile yapılacak zorlu anlaşmanın sonucuna bağlı durumda.

Formula 1’e giriş yapmayı planlayan Andretti takımı, Cadillac adını gride taşımayı planlıyor ancak zaman kısıtlaması nedeniyle birkaç sezon boyunca kendi motorunu üretmesi beklenmiyor. Bu durum Amerikan takımının Formula 1’e adımını atacağı dönemde motor tedariğini başka bir üreticiden sağlaması anlamına geliyor.

Başlangıçta Andretti’ye motor sağlayacak üreticinin Renault olacağı bekleniyordu ancak geçen hafta, takımın Fransız üreticiyle yaptığı ön sözleşmenin feshedildiği ve görüşmelerin yeniden başlamadığı ortaya çıktı.

Bu durum Andretti’nin şimdilik kesin bir güç tedarikçisi marka bulamadığını gösteriyor.

Her ne kadar Formula 1’in mevcut sportif düzenlemeleri hiçbir takımın güç ünitesi tedariğinden yoksun kalmamasını sağlamak üzerine düzenlenmiş olsa da, gride yeni katılan bir takımın mevcut takımlarla aynı garantiye sahip olup olmayacağı konusunda tartışmalar sürüyor.

Konuya dair Ben Sulayem, General Motors/Cadillac’ın uzun vadeli hedefinin kendi güç ünitesini üretmek olduğunu söylemekle beraber Andretti’nin 2025 veya 2026’da başka bir üreticiden motor tedariği etme hakkından mahrum bırakılmayacağının altını çizdi.

Konuya dair Motorsport.com’un sorularına cevap veren Ben Sulayem, şu açıklamaları yaptı: “General Motors’un motor sağlaması talebimiz var, talebin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak bir motor dört ya da beş yılda üretilmiyor.”

“Başlangıçta Andretti’nin iki motor üreticisi seçeneğinden biri üzerinde karar vermesi gerekecek.”

Ben Sulayem, F1 Sportif Yönetmelikleri’nin Andretti’ye en az takıma güç ünitesi sağlayan üreticilerden biri ile anlaşma fırsatı vereceğini belirtti.

Bu üreticilerin Honda ve Alpine olması bekleniyor. İki marka 2026 yılı için sadece birer takıma güç ünitesi sağlama taahhütünü vermiş bulunuyor.

Diğer yandan Audi sadece kendi takımına güç ünit ünitesi tedarik edecek olsa da, yönetmelikteki maddeler yeni güç ünitesi tedarikçilerinin başlangıçta diğer takımlara tedarikte bulunma zorunluluğundan muaf olduğunu açıklıyor.

Ben Sulayem, güç ünitesi tedariği ile ilgili kuralların Andretti için de uygulanacağını, hiçbir şüphesinin olmadığını şöyle açıkladı:

“Bu konuyla ilgili net kurallar bulunuyor. Eğer diğer takımlar karşı çıksa bile FIA’nın ‘gridde en az kullanılan iki güç ünitesinden biri kullanılacak’ deme yetkisi var. Seçenekler masanın üstüne konur ve biri seçilir.”

“Seçeneklerin hangileri olduğu da bir sır değil. Ya Alpine ya da Honda olacak. İki markadan biri bu hakkı kazanacak çünkü kurallar böyle.”

Bruno Famin, Alpine Motorsports Başkan Yardımcısı Fotoğraf: Alpine

Kurallara göre Andretti’nin Alpine ya da Honda’dan motor tedarik edebilmek için yarışlara katılmadan önceki sezon içinde en geç Mayıs ayında talepte bulunması gerekiyor.

Ancak Ben Sulayem’in açıklamalarına rağmen, yönetmeliklerin yeni takımlara güç ünitesi tedariğini garanti edecek şekilde düzenlendiğine inanmayanlar da var.

Alpine geçici takım patronu Bruno Famin, konuya dair yaptığı açıklamada durumun karışık olduğunu ancak şirketin verilecek karara tamamen uyacağını belirtti. Konuya dair belirsizliğe dair sorulan soruya ise şöyle cevap verdi: “Bu konuya dair detaylı açıklama yapmayacağız.”

“Formula 1’de her şeyi düzenleyen çok sayıda kural var ve Concorde Anlaşmamız var. Formula 1 yönetiminin veya FIA’dan bizden istediği kuralları uygulayacağız.”

Ben Sulayem, General Motors’un uzun vadede kendi motorunu üretmesi yönündeki çabanın Formula 1 adına harika bir haber olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle bitirdi: “GM’nin kendi güç ünitesiyle gelmesi konusunda fazlasıyla iyimserim.”

“Yaklaşık son 2 senede Audi ve Andretti/GM gibi köklü motor üreticilerini Formula 1’e katmak için görüşmeleri sürdürüyoruz. Audi ile görüşmeler tamamlandı, Andretti/GM ile ise son hızımızla ilerliyoruz. Bu bir başarıdır.”