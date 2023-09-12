FIA, Andretti'nin F1 başvurusunu onaylamaya sıcak bakıyor
Son çıkan haberler, FIA'nın Andretti ile olan kontratını yenilemek istediği yönünde.
FIA, bu yılın başlarında Formula 1'e girmek isteyen taraflar için ihale süreci başlatmış ve bu kapsamda birden fazla taraf, F1'e girmek için başvuruda bulunmuştu.
Bu taraflardan birisi, Cadillac'ın desteğini alan ve adını Andretti Global olarak değiştiren Andretti.
Auto Motor und Sport'a göre FIA, Andretti Cadillac takımının Formula 1'de yarışmak için yaptığı başvuruyu onaylamak niyetinde.
Bu konuda henüz resmi bir açıklama yok fakat federasyonun yakında bir duyuru yapması bekleniyor.
Michael Andretti'nin F1'e girebilmesi için FIA'dan gelecek "yeşil ışık" yeterli olmayacak. Andretti'nin, takımın şampiyonaya değer katacağına dair şüphelerini defalarca kez dile getiren Formula 1'in sahibi Liberty Media ile de görüşmeler yapması gerekecek.
Yine de FIA'nın onayı sonrası Formula 1'in katı Avrupa Birliği rekabet yasalarını ihlal etmeden teklifi reddetmesi zor olacak.
Nitekim Liberty Media, altı aya kadar süren resmi takım değerlendirme sürecini başlatabilir; Bu da süreci uzatabilir.
Dolayısıyla, FIA takımın başvurusunu yakın zamanda onaylasa bile, Andretti Cadillac'ın Formula 1'deki ilk yarışına ilişkin soru işaretleri devam edecek.
Michael Andretti, Team principal Andretti Autopsport
Fotoğraf: Andreas Beil
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