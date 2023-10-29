FIA, Amerika'da ilk başta "sadece" Hamilton ve Leclerc'in tahta plakalarını incelemeyi planlamış

Hamilton ve Leclerc geçen hafta sonu Austin'de yapılan yarışın sonucunda, yapılan kontrollerde taban plakalarının kural kitabında izin verilen 1 mm'den daha fazla aşındığının tespit edilmesinin ardından diskalifiye edildiler.

Her iki aracın da kuralların dışında olduğu konusunda herhangi bir tartışma yaşanmazken, FIA'nın toplamda sadece dört aracı kontrol ettiğinin ortaya çıkması, daha fazla aracın incelenip incelenmeyeceği konusunda bazı soru işaretlerine yol açtı.

Hamilton, Meksika GP'si öncesinde kaynaklarının kendisine "çok sayıda" aracın daha sonra kural dışı olduğunun tespit edildiğini, ancak FIA tarafından kontrol edilmedikleri için sonuçlardan çıkarılmadığını söylediğini öne sürdü.

Olayların tam olarak nasıl geliştiğine dair daha fazla ayrıntı ortaya çıktı ve FIA'nın teknik direktörü Tim Goss, asıl niyetin sadece Hamilton ve Leclerc'in plakalarına bakmak olduğunu açıkladı.

Bu iki aracın seçilmesinde, FIA'nın araçların ne kadar çok zemine vurduğunu gösteren araç performans verilerine erişimi olmasının etkili olduğu anlaşılıyor ki bu da plakanın aşındığına işaret edebilir.

Fotoğraf: Giorgio Piola Haas VF-22 tahta

Sky'a konuşan Goss, sadece Austin'de görülen bazı koşulların daha geniş bir sorunu tetikleyebileceği endişesiyle kontrolleri diğer araçları da kapsayacak şekilde genişletme kararının nasıl alındığını açıkladı.

Goss, "Yarış sonrası kontrol için iki araç seçtik ve bunları inceledik."

"Kontrol biraz zaman aldı ve kuralların yanlış tarafında olduklarını gördük. Bu bizi biraz endişelendirdi. "

"Yapmak istediğimiz şey, sorunun sistematik olup olmadığını ve o yarışla mı yoksa o yarıştaki koşullarla mı ilgili olduğunu anlamaya çalışmaktı. "

"Bu nedenle, başka iki takım seçmeye karar verdik ve [Max] Verstappen ve [Lando] Norris'in olduğu başka iki araç seçtik ve bunları kontrol ettik. "

"Bu iki aracı kontrol ettikten sonra, bu iki aracın limitin doğru tarafında olduğunu ve her şeyin yolunda olduğunu gördük." dedi.

Fotoğraf: Mark Sutton Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

FIA dört takımın araçlarını inceledikten sonra kontrollerini durdurmaktan memnun olsa da, %50'lik başarısızlık oranı yine de birçok kişinin yönetim organının sürücüleri sıralamada yükseltmeden önce tüm gridi kontrol etmesi gerektiğini öne sürmesine yol açtı.

Ancak Goss böyle bir senaryonun neden mümkün olmadığını açıklarken, kalas kalınlığını kontrol etmenin getirdiği zaman dilimi ve komplikasyonlara da ışık tuttu.

Goss, "Bu, bir deliğe cetvel ya da derinlik ölçer sokup kalas kalınlığını ölçmenin ötesinde bir şey."

"Aslında aracın bir kısmını sökmemiz gerekiyor. Kontrolün yapılması muhtemelen yarım saat sürüyor. "

"Eğer bunun [tüm araçları kontrol etmek] için iki ekibimiz olsaydı, o zaman tüm araçları kontrol etmek için beş saatlik bir çalışma söz konusu olurdu - bunun ardından araçları komiserlere rapor ederdik."

"Belki yarış sonucu yarış bittikten 6/7/8 saat sonra ortaya çıkardı. Bunun spor için kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Williams araç performansı başkanı Dave Robson, FIA'nın kurallara uygunluğu kontrol ederken pratik hususları dikkate alması gerektiği konusunda hemfikir.

Robson, "Bence şu anda yönetmeliğin uygulanma şekli, yani her yarışın sonunda tüm araçların test edilmesi pratik değil."

"Bana göre bu o kadar uzun sürer ki herkes bu durumdan rahatsız olur. Bence yerinde kontroller ve cezanın şiddeti, çoğu zaman araçların çoğunun veya tamamının yasal olması için yeterli. Bu yüzden bence bu haliyle iyi." dedi.