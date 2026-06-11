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Formula 1 İspanya GP

FIA, Alpine'in 'Gasly'nin cezasını yeniden inceleme' talebini kabul etti

FIA, Monako Grand Prix'sinde pit yolunda hız limitini aştığı gerekçesiyle ceza alan Pierre Gasly ile ilgili yeniden inceleme talebini kabul etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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FIA logosu

FIA logosu

Fotoğraf: Gabriele Lanzo / Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Pierre Gasly, Monako Grand Prix'sinde damalı bayrağı üçüncü sırada görerek podyuma çıkmıştı. Ancak yarış sırasında pit yolunda hız limitini aştığı gerekçesiyle verilen iki ayrı 5 saniyelik zaman cezası nedeniyle yedinciliğe geriledi ve podyuma çıkan isim Isack Hadjar oldu.

Gasly, yarışta pit yolu hız ihlâli nedeniyle ceza alan altı sürücüden biriydi. Bu durum, pit yolu hızını denetlemek için kullanılan sistemin doğruluğuna yönelik soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Alpine, yarışın hemen ardından FIA'ya inceleme hakkı talebinde bulundu. FIA ise perşembe günü yaptığı değerlendirme sonucunda başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar verdi.

Alpine ile hakemler arasında gerçekleştirilen video konferansta, diğer takımların büyük bölümü de yer aldı.

Toplantıda, pit yolu hızını ölçmek için kullanılan mesafe ölçüm sisteminin 'hatalı çalıştığı ve Gasly'nin hızını olduğundan yüksek gösterdiği' sonucuna varıldığı belirtildi. Bu değerlendirme, zamanlama sisteminden sorumlu olan FOM'un sunduğu verilere dayanıyor.

Söz konusu bilgiler FOM tarafından çarşamba günü sağlandı. Bu nedenle yarış sırasında görev yapan hakemlerin elinde bulunmuyordu. Bu durum, yeniden inceleme talebinin kabul edilmesi için gereken temel şartlardan birinin karşılanmasını sağladı.

Alpine ayrıca "FIA ve FOM'un yarış öncesinde pit yolundaki zamanlama döngülerinde bir sorun olduğunu bildiğini, ancak yarış hakemlerinin bu durumdan haberdar olmadığını" öne sürdü. Ancak FIA ve FOM temsilcileri bu iddiaya itiraz etti.

Perşembe günü hakemlerin başvuruyu kabul etmesinin hemen ardından yeniden inceleme duruşması başladı. Kararın yalnızca Gasly için değil, diğer pilotlar için de önemli sonuçlar doğurabileceği belirtiliyor.

Monako'da aynı sistemden etkilenen isimlerden biri de Mercedes pilotu George Russell olmuştu. Britanyalı pilot önce pit yolunda hız yaptığı gerekçesiyle ceza aldı, ardından bu cezayı doğru şekilde çekmediği için pitten geçiş cezası aldı. Bu durum Russell'ın puan barajının dışına düşmesine neden oldu.

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