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Formula 1

FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu

FIA, giyim markası AlphaTauri ile resmi giyim ortağı olmak üzere üç yıllık bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Alphatauri logo

Alphatauri logo

Scuderia Toro Rosso

AlphaTauri, Red Bull'un giyim markası ve 2020 ile 2023 yılları arasında Toro Rosso'nun yerine Formula 1 gridinde yarıştı.

Yeniden markalaşmanın bir parçası olarak, takım önümüzdeki sezon için RB adını aldı, ancak AlphaTauri adı FIA ile yapılan yeni giyim ortaklığı aracılığıyla yarışlara dahil olmaya devam edecek ve yıllık ödül verme töreninin resmi ortağı olacak.

Başkan Mohammed Ben Sulayem, "FIA, motor sporları dünyasını geliştirmek için teknoloji ve inovasyondan yararlanma konusunda her zaman öncü olmuştur." 

"Personelimiz, dünya çapındaki motor sporları etkinliklerinin güvenliğini ve başarısını sağlamak için perde arkasında yorulmadan çalışıyor."

"AlphaTauri ile yaptığımız bu ortaklık, FIA kıyafet yelpazemize konfor ve stil getirmemizi sağlıyor. AlphaTauri'nin yenilikçi yaklaşımı ve modaya olan bağlılığı onları mükemmel bir ortak haline getiriyor."

AlphaTauri CEO'su Ahmet Mercan ise şunları ekledi: "FIA'nın resmi giyim ortağı olmak, AlphaTauri'nin inovasyon ve teknolojinin modaya nasıl sorunsuz bir şekilde entegre edilebileceğini göstermeye devam etmesi için harika bir fırsat."

"Bu ortaklık önemli bir adım ve FIA personelini yalnızca stile olan bağlılığımızı değil, aynı zamanda tasarımlarımızla rahatlığı artırmaya olan bağlılığımızı da yansıtan ürünlerimizle donatmaktan gurur duyuyoruz."

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