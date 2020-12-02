FIA, Alonso'nun Abu Dhabi testine katılmasına izin verdi

Bazı rakip takımlar, Enstone merkezli ekibin gelecekte yarışacağı sürücü ile beraber piste çıkmasından dolayı ekstra avantaj kazanacağına inandıkları için, bu karara tepki gösterdiler.

Abu Dhabi testinin normalde 18 inçlik lastikler ile yapılması, tüm takımların 2021 hazırlığını yapmaları için yapılması bekleniyordu.

Ancak kural değişiklikleri ve yeni lastiklerin, bu sene başında yapılan açıklamanın ardından, 2022'ye ertelenmesinin ardından, genç sürücü testinin takım başına en fazla iki araçla gerçekleştirilebileceği söylendi.

Bazı takımlar testin iptal edilmesini istedi, ancak sonunda takımların tamamı, bazılarının F1 koltuğunu satışa çıkarmasına yardımcı olmak amacıyla da, çaylakları kullanmaya karar verdiler.

Bu teste katılabilecek sürücülerin "Uluslararası A Lisansına sahip olması; ve FIA'nın izin vermesi haricinde, kariyerleri boyunca 2 F1 Dünya Şampiyonası yarışından fazla F1 yarışına çıkmamaları" kuralı geçerliydi.

McLaren ve Racing Point ise birkaç ay öncesinde bu testlere katılmayacaklarını, çünkü kadrolarında deneyime ihtiyacı olan genç bir sürücünün olmadığını ve testin getirisinin oldukça az olduğuna inandıklarını söylemişlerdi.

Ancak Alonso ile sözleşme imzaladıktan sonra Renault, F1'den çok uzun süreliğine ayrı kalması nedeniyle, İspanyol sürücünün Abu Dhabi testinde yer alması için çalışmalara başladı.

Şu ana kadar Alonso, 2020 aracı ile Barcelona'da 100 kilometrelik bir çekim günü testine katıldı ve 2018'deki Renault aracı ile pek çok farklı pistte test yaptı.

Son zamanlardaki yarış hafta sonlarında yapılan toplantılarda bazı takımlar, özellikle McLaren, Ferrari ve Racing Point, Alonso'nun teste katılmasına karşı çıktılar.

Bu takımlar, Renault'nun, deneyimli ve gelecek seneki kadrosunda bulunan bir sürücünün an itibariyle kullanılan aracı test etmesi ile rekabetçi bir avantaj elde etmesi ve kış boyunca gelişimine katkı sağlaması düşüncesine sahipler.

Imola'da Motorsport.com'a konuşan McLaren takım patronu Andreas Seidl şunları söyledi: "Sanırım kurallarda iki Grand Prix'den fazla yarışa çıkan sürücülere izin verilmeyeceği söyleniyordu."

"Bu da FIA'ya, tamamen kendi takdir yetkileri içerisinde, belirli istisnalar tanıması fırsatını yaratıyor."

"Ancak daha öncesinde de dediğim gibi bu durum, testin ana amacını değiştirmiyor, bu bir genç sürücü testi. Bu yüzden bu konu hakkında tartışılması gereken ekstra bir şey yok."

"Fernando inanılmaz bir F1 pilotu, mükemmel bir başarıya sahip. Ve bu sebeple onun genç sürücü tanımına oturabileceğini düşünmüyorum."

Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 Fotoğraf: Renault Fernando Alonso, Renault F1 Team R.S.18 Fotoğraf: Renault F1

Motorsport.com'a konuşan Cyril Abiteboul ise bu yorumlara şu cevabı verdi: "En az oyunu oynama konusunda yapılan normal şeyler bunlar. Takımların çoğu daha pragmatik bir şekilde olaya yaklaşıyor. FIA'nın öyle olmasını ummalıyız. Renault, genç sürücüleri için çok fazla şey yapıyor."

Bugün Bahreyn'de yapılan sportif direktör toplantısında FIA yarış direktörü Michael Masi - FIA başkanı Jean Todt'un verdiği tahmin edilen bir karar ile beraber - Alonso'nun testlerde yer alacağını, bunun da FIA tarafından verilen özel izinle olacağını açıkladı.

Teste, 2020'de yarışmayan diğer isimlerin de katılabilme hakkı bu şekilde doğmuş oldu ve Red Bull'un, araçlarından birinde Sebastian Buemi ile piste çıkması beklenirken, Alfa Romeo'nun yedek sürücüsü ve antrenman sürücüsü olan Robert Kubica'nın da takımla piste çıkması bekleniyor.

Aynı zamanda, Hamilton'ın Mercedes ile Abu Dhabi'de yarışmaması durumunda Williams ile ikinci yarışına çıkabilecek olan Jack Aitken'a da sürüş izni verildi.

Alonso'nun teste çıkma kararı, özellikle Renault'nun yakın rakipleri olan ve çok önceden teste katılmama kararı alan McLaren'i ve Racing Point'i kızdırmış durumda.

Renault'da olduğu gibi, Racing Point ve McLaren de 2021'de takımlarına gelecek yeni sürücülere sahipler ve eğer kontratla ilgili sorunları çözüp gerekli görüşmeleri yapmaya vakitleri olsaydı, teoride bu test gününü sürücülerin yeni takıma alışmaları için kullanabilirlerdi.