FIA, Alonso-Hamilton temasının neden kimsenin suçu olmadığını açıkladı

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Yarışa iyi başlayan Fernando Alonso ikinciliği, Lewis Hamilton da üçüncü sırayı aldı ve ikili Les Combes'a gelirken karşı karşıya geldi.

Hamilton, Kemmel Düzlüğü'nün sonunda Alonso'nun yanına geldi ve kendisini büyük oranda geçti.

Sonrasında viraja geldiler ve Alonso kerbe kadar çıkmasına rağmen, kapıyı kendisine doğru kapatan Hamilton'la temastan kaçınamadı.

Temasın ardından Hamilton'ın aracı havaya fırladı ve ardından yere indi.

Alonso ön kanadının kırılmasına rağmen yola vedam ederken, Hamilton'ın aracında hasar meydana geldi ve şüpheli bir su sızıntısıyla yarışa veda etti.

Hamilton'ın sürüşünden etkilenmeyen Alonso, telsizden İngiliz pilotu hedef alan sözler sarf etti.

Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, the remainder of the field at the start Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

FIA komiserleri olayı soruştururken, her iki sürücünün de suçlu olmadığına karar verdi ve kazanın tipik bir ilk tur olayı olduğuna dikkat çekti.

FIA tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Hakemler video kanıtlarını inceledi ve Alonso'nun 5. virajda içeride olduğunu tespit etti."

"Hamilton'ın ön tekerlekleri viraj girişinde Alonso'nun lastiklerinin önündeydi. Alonso aracını çizgiden içeriye doğru hareket ettirdi ve her iki sağ lastiği de tamamen kerblerin üzerinde, hatta kerbin bir miktar içindeydi."

"Alonso hiçbir noktada kontrolü kaybetmedi ya da önden kayma yaşamış görünmedi. Hamilton virajın apeksine doğru dönmeye başlarken, Alonso hâlâ yanındaydı ve temas meydana geldi."

"Hakemler bunun ilk birkaç virajda diğer araçlara karşı çok fazla hamlenin yapıldığı [tipik] bir ilk tur kazası olduğunu düşündü ve bu nedenle başka bir işlem yapmadı."