FIA, Alonso-Hamilton temasının neden kimsenin suçu olmadığını açıkladı

Yarışa iyi başlayan Fernando Alonso ikinciliği, Lewis Hamilton da üçüncü sırayı aldı ve ikili Les Combes'a gelirken karşı karşıya geldi.

Hamilton, Kemmel Düzlüğü'nün sonunda Alonso'nun yanına geldi ve kendisini büyük oranda geçti.

Sonrasında viraja geldiler ve Alonso kerbe kadar çıkmasına rağmen, kapıyı kendisine doğru kapatan Hamilton'la temastan kaçınamadı.

Temasın ardından Hamilton'ın aracı havaya fırladı ve ardından yere indi.

Alonso ön kanadının kırılmasına rağmen yola vedam ederken, Hamilton'ın aracında hasar meydana geldi ve şüpheli bir su sızıntısıyla yarışa veda etti.

Hamilton'ın sürüşünden etkilenmeyen Alonso, telsizden İngiliz pilotu hedef alan sözler sarf etti.

Fernando Alonso, Alpine A522, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, George Russell, Mercedes W13, the remainder of the field at the start

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images