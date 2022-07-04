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Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
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Formula 1 / Britanya GP Haberler

FIA, Alfa Romeo'nun takla barını incelemeye alacak

Guanyu Zhou'nun Silverstone'daki korkunç kazası, her kaza gibi FIA tarafından derinlemesine araştırılacak.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Altay Gök
FIA, Alfa Romeo'nun takla barını incelemeye alacak
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Sporu daha güvenli bir yer haline getirme çabalarının bir parçası olarak FIA, pilotlara yardımcı olmak ve iyileştirme yapılabilecek alanları daha iyi anlamak için her büyük kazanın ayrıntılarını gözden geçirmekte.

Zhou'nun kazasının özellikle incelenecek olan yönlerinden biri, C42'nin takla barına ne olduğu, nitekim fotoğraflarda bu parçanın neredeyse parçalandığı görülüyor.

Görüntüler, takla barının henüz ilk taklada parçalandığını çıkamadığını ve daha sonra sürücünün kafasının yere çarpmasını engelleyen şeyin halo ve çevredeki diğer güvenlik yapıları olduğunu gösteriyor.

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 at the start of the race

The accident involving Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA, kaza sırasında hangi kuvvetlerin söz konusu olduğunu, ayrıca takla barının aldığı darbelerin ölçeğini ve sayısını kapsamlı bir şekilde öğrenmek isteyecektir.

Öne çıkan faktörlerden biri, Alfa Romeo'nun 2022'de F1 gridindeki tek bıçak tarzı takla barına (aşağıdaki fotoğraf) sahip olması. -bu konsept, son yıllarda gözden düşmekte

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, in the garage

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, in the garage

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Bu sezon Alfa Romeo, 2019'dan bu yana kullanılmayan bıçak tarzı takla barına dönüş yaptı -bir önceki sezon halo'nun ilk kez kullanıldığını hatırlatalım. 

Bundan önce bıçak tarzı takla barları 2010'da Mercedes, 2011'de hem Force India hem de Lotus Racing tarafından kullanılmıştı.

Mercedes W01 airbox comparison, full blade design used at this race, rather than compromises inset

Mercedes W01 airbox comparison, full blade design used at this race, rather than compromises inset

Photo by: Giorgio Piola

Force India VJM04 side pods comparison

Force India VJM04 side pods comparison

Photo by: Giorgio Piola

Mercedes'in 2010'da kullandığı takla barının gereğinden dar olması, yanlış bir yerde gerçekleşebilecek kazalarda güvenilirlik sorunları yaşanabileceği ve aracın zemine gömülebileceğine yönelik endişeler nedeniyle FIA'yı harekete geçirdi. 

Durumu araştıran FIA, benzer tasarımların hepsinde çok daha geniş bir bıçak bulunmasını olmasını şart koştu.

Takımlar iki faktör nedeniyle bu tasarımı tercih ediyor: aerodinamik kazanç ve ağırlık. Bu sezon özelinde bakarsak Alfa Romeo'nun ağırlık sınırında kalmak için bu tasarımı kullandığını tahmin edebiliriz.

Şimdi FIA, hangi faktörlerin rol oynadığını tam olarak anlamak için g-load sensörlerine, telemetri verilerine ve gerçek araba parçalarına erişebilecek ve bıçak tarzı takla barının daha geleneksel bir tasarıma göre ne kadar farklı olduğunu inceleyecek.

Alfa Romeo tarafından kullanılan tasarımın FIA tarafından zorunlu kılınan çarpışma testlerini geçtiğinin açıklığa kavuşturulması önemlidir.

Roll hoop test

Roll hoop test

Photo by: Giorgio Piola

Takla barının sahip olması gereken karakteristik, yatay olarak 60kN, boyuna 70kN ve dikey olarak 105kN'ye eşdeğer yükleri taşımaktır. Araçların piste çıkmasına izin verilmeden önce tüm takımların bu konuda çarpışma testlerinden geçmesi gerekiyor.

Zhou'nun kazasıyla ilgili sorunlardan biri, çoklu ve farklı etkilerin bir araya geldiği bir senaryo ile karşı karşıya olmamız.

Araba baş aşağı indiği için takla barı dikey yönde önemli bir yüke maruz kaldı. Bunu, aracın yol boyunca süründüğü esnadaki sürekli bir uzunlamasına yük izledi. Bu nedenle, takla barının ilk anda işini yaptığı da iddia edilebilir.

Alfa Romeo C42 of Zhou Guanyu after his crash

Alfa Romeo C42 of Zhou Guanyu after his crash

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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