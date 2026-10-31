Formula 1 Meksika GP

FIA açıkladı: Verstappen ve Lawson Meksika GP’de grid cezası aldı!

Meksika GP 2. antrenman seansında yaşanan temas nedeniyle FIA hakemleri, Max Verstappen ve Liam Lawson’ın bir sıra grid cezası aldığını duyurdu.

Neşe Akkoyun

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 06:24

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FIA Logo

FIA Logo

Fotoğraf: Alessio Morgese

Autodromo Hermanos Rodriguez pistinin ikonik stadyum bölümünde yaşanan temasın ardından inceleme başlatan FIA Hakem Kurulu kararını açıkladı. Cuma günkü antrenman seansında 12 ve 13. virajlar arasında yan yana gelen ve devamında temas yaşayan Max Verstappen ve Liam Lawson, hakemlerin saatler süren incelemesi sonucunda pazar günkü yarış için bir sıra grid cezası ve süper lisanslarına bir ceza puanı aldı. 

Hakemler, seans öncesinde takım patronlarıyla yapılan toplantıda verilen uyarılara rağmen yaşanan bu olayı "kabul edilemez" olarak nitelendirirken, cezanın serbest antrenmanlardaki benzer olayların önüne geçmek için caydırıcı bir mesaj niteliği taşıdığını ifade etti.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Hakemler tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Olay anında 3 numaralı araç (Verstappen) hızlı turuna hazırlanırken, 30 numaralı araç (Lawson) soğutma turunu tamamlıyordu.” 

“Her iki aracın pilotu da, özellikle o günün erken saatlerinde yapılan toplantılarda verilen uyarılara rağmen, hakemler tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilen şekilde davranmışlardır.”

“Bu sezon serbest antrenman seanslarında benzer olayların yaşandığı dikkate alınarak, verilen uyarılar doğrultusunda ve geçmiş yıllardaki antrenman seanslarında yaşanan temas olaylarıyla tutarlılık sağlamak adına hakem kurulu, verilen cezayı resmi bir uyarı seviyesinden grid pozisyonu cezasına yükseltme kararı almıştır."

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- Motorsport.com Ekibi

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