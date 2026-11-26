Formula 1 Katar GP

FIA, Katar GP'deki Düzlük Modu bölgelerini açıkladı

FIA, bu hafta sonu düzenlenecek Katar GP öncesinde Lusail pistinde aktif aerodinamik sisteminin kullanılacağı dört ayrı Düzlük Modu bölgesini açıkladı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Kas 2026 09:05

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Fotoğraf: Alessio Morgese

2026 sezonunda eski DRS sisteminin yerini alan aktif aerodinamik kuralları kapsamında, pilotların düzlüklerde hava direncini düşürmek için kanatlarını açabildiği Düzlük Modu'nun Katar Grand Prix'sindeki kullanım noktaları kesinleşti.

FIA'nın onayladığı plana göre Lusail pistindeki ilk bölge, son viraj olan 16. viraj çıkışından hemen sonra başlayıp start-finiş düzlüğü boyunca devam edecek. Pilotlar ardından 3. ve 4. virajlar arasındaki kısa düzlükte sistemi yeniden devreye alabilecek.

İkinci sektördeyse 10. viraj çıkışında aktif hale gelecek olan sistem, neredeyse tam gaz geçilen 11. viraj boyunca kullanılabilecek ve kanatlar 12. viraja kadar açık kalacak. Pistteki dördüncü ve son bölgeyse 15. ve 16. virajlar arasındaki düzlükte yer alacak. Böylece pilotlar 16. virajı döndükten hemen sonra ana düzlükteki ilk bölgede tekrardan Düzlük Modu’nu kullanabilecek.

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

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