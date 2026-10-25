Formula 1 Amerika GP

FIA açıkladı: Hadjar'a hakemler tarafından resmi uyarı yapıldı

Isack Hadjar, COTA’daki antrenman seansında Alex Albon ile yaşadığı olayda "düzensiz sürüş" yaptığı gerekçesiyle hakemleri tarafından kınama aldı.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 10:50

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Liam Fabre

ABD GP hafta sonunun antrenman seansında yaşanan olayda, 1. viraja girerken Williams pilotu Alex Albon’un kendisini engellediğini söyleyen Isack Hadjar, araç telsizinden rakibine tepki göstermişti. Sert ifadeler kullanarak Albon’un yarış çizgisinde adeta “uyuduğunu” söyleyen Hadjar, viraj çıkışında Williams aracının üzerine doğru bir hamle yapmıştı.

Hakemler tarafından incelemeye alınan bu "misilleme" niteliğindeki hareket sonrasında Hadjar’a resmi bir kınama verildi. Hakem kurulunun karar metninde, eylemin tehlikeli bir boyuta ulaşması veya bir temasla sonuçlanması halinde çok daha ağır bir cezanın uygulanabileceği vurgulandı.

FIA Hakem Kurulu tarafından yayımlanan resmi kararda şu ifadelere yer verildi: "6 numaralı aracın (Isack Hadjar) pilotu ve takım temsilcisi dinlenmiş, video kanıtları incelenmiştir.”

“İlk viraja yaklaşılırken 23 numaralı araç (Alex Albon), arkadan gelen 6 numaralı araca engel olmamak adına virajın dış kısmına çekilmiştir. Ancak 6 numaralı aracın pilotu frenlerini kilitlemiş ve turunu sonlandırmak zorunda kalmıştır.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Duruma gözle görülür şekilde öfkelenen pilot, 23 numaralı aracın üzerine doğru direksiyon kırarak 'misilleme' olarak nitelendirilebilecek bir eylemde bulunmuştur. Hakemler bu hareketi sadece tehlikeli değil, aynı zamanda caydırılması gereken bir davranış olarak değerlendirmiş ve pilota resmi uyarı cezası vermiştir.”

“Bu eylem bir kazayla sonuçlansaydı, çok daha ağır bir ceza uygulanacaktı."

Antrenmanlardaki ceza ve denge sorunlarına rağmen sıralama turlarında 3. sırayı kazanan Hadjar, sıralama seansının ardından yaptığı değerlendirmede yarış için umutlu olduğunu belirtti.

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