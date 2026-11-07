Formula 1 Sao Paulo GP
FIA açıkladı: Camara, ilk yarışı öncesinde kınama cezası aldı
Brezilya’daki ilk antrenman seansında Rafael Camara, Leclerc'in yarış çizgisinde uzun süre kaldığı gerekçesiyle kınama cezasına çarptırıldı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 7 Kas 2026 11:40
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Rafael Camara, Haas F1 Team
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Esteban Ocon’un takımdan ayrılmasının ardından vatanındaki Brezilya Grand Prix'sinde Haas koltuğuna geçen Rafael Camara, Formula 1'deki ilk gününde bir kınama cezası aldı.
Cuma günü gerçekleştirilen 2. serbest antrenman seansında ana düzlüğe çıkan yüksek hızlı bölümde Charles Leclerc’in hızlı turunu engelleyen Brezilyalı pilot, olay sonrası hakemler tarafından incelemeye alındı.
Hakem Kurulu, telsizden birden fazla kez uyarılan Camara’nın yarış çizgisinde tehlikeli bir manevra yaptığını ve Leclerc’in çimlere taşarak olası bir kazadan son anda kaçındığını belirtti.
Rafael Camara, Haas F1 Team
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
FIA tarafından apılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "51 numaralı araç (Camara), 16 numaralı aracın (Leclerc) hızlı turda geldiği konusunda defalarca uyarıldı. Buna rağmen 51 numaralı araç yarış çizgisi üzerinde yer almaya devam etti.”
“16 numaralı araç, bir çarpışmayı önlemek adına sağa kaçmak zorunda kaldı ve bu sırada aracının büyük bir bölümü pist dışına çıktı. Ortaya çıkan bu durum açıkça tehlikeliydi ve 51 numaralı aracın 16 numaralı aracı engellememek için daha dikkatli olması gerekirdi.”
“Serbest antrenman seanslarındaki engellemeler için standart ceza uyarı olsa da, mevcut olayda kınama cezasının verilmesi uygun görülmüştür."
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- Motorsport.com Ekibi
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