Formula 1 Sao Paulo GP
FIA açıkladı: Brezilya GP’de hangi pilotlar grid cezası aldı?
FIA’nın yayımladığı resmî belgeye göre Ferrari pilotları, Max Verstappen ve Sergio Perez, Interlagos’taki mücadelede grid cezası aldı.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 7 Kas 2026 15:09
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Fotoğraf: Alessio Morgese
Brezilya Grand Prix de geçerli olacak grid cezaları açıklandı. Cuma antrenmanlarındaki zorlu seansların ardından Ferrari, hem Lewis Hamilton hem de Charles Leclerc’in SF-26 araçlarında yeni içten yanmalı motora geçme kararı aldı ve her iki pilota da 10 sıra grid cezası verildi.
Red Bull cephesindeyse cuma günü yaşanan teknik sorunlar ve erken bitirilen antrenman seansının ardından Max Verstappen’in güç ünitesi tamamen değiştirildi. Bu karar sonucunda Hollandalı pilot 30 sıralık grid cezasıyla yarışa en arkadan başlayacak.
Yağmurlu geçmesi beklenen yarış öncesinde Cadillac pilotu Sergio Perez de yeni motor bileşenlerine geçtiği için ceza alarak gridin en arkasına geriledi.
Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
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