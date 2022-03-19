FIA Abu Dhabi raporunu tamamladı, Masi'nin "iyi niyetli fakat hatalı" davrandığı anlaşıldı

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FIA, Bahreyn'de yaptığı görüşmelerin ardından Abu Dhabi'de yaşananlara dair soruşturmayı noktaladı ve soruşturmanın sonuçları raporun tamamlanmasıyla birlikte bugün yayınlandı.

Raporun bir özetini yayınlayan FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, yaşananların Masi'nin kasıtlı bir kötülüğünden ziyade kötü düzenlemeler ve prosedürlerdeki hatalardan kaynaklandığını öne süren önemli bulguları da onayladı.

Soruşturmanın anahtar noktası, F1 Sportif Düzenlemelerinin, tur yemiş pilotların turlarını geri almasından ve yarışın yeniden başlamasından söz eden 48.12 ve 48.13 sayılı maddeleriydi.

FIA, yayınladığı raporda şu ifadeleri kullandı: "Analiz sonrası, Formula 1 Spor Yönetmeliği'nin 48.12 ve 48.13. maddelerinin farklı yorumlarının olabileceği ve bunun muhtemelen uygulanan prosedüre katkıda bulunduğu açıkça görüldü."

"Ayrıca, 2021 Abu Dhabi GP'sinin son bölümündeki Güvenlik Aracı periyodu ile ilgili de hem FIA'nın, hem Formula 1'in, hem takımların, hem de sürücülerin, mümkün olduğu takdirde yarışı Güvenlik Aracı altında bitirmek yerine yeşil bayrak altında bitirmeyi tercih ettiği anlaşıldı."

"Tüm bu durumların ışığında, takımların sezonu yeşil bayrak altında bitirme isteği de göz önüne alındığında, rapor Yarış Direktörü'nün elinde olan tüm bilgiyi olabildiğince mantıklı ve iyi niyetli şekilde kullandığını, bunu yaparken bir yandan da takımların baskısı ile başa çıkmakta olduğunu ortaya çıkarıyor."

Michael Masi, FIA Photo by: Erik Junius

Abu Dhabi'de yapılan hatalar, yarış sonuçlarının iptal edilmesi çağrılarına yol açsa da, FIA meselenin kesin ve net bir şekilde kapandığını ifade ediyor.

Raporda, "2021 Abu Dhabi Grand Prix ve FIA ​​Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sonuçları geçerlidir, kesindir ve değiştirilemez."

"Kurallara uygun olarak Mercedes, yarıştan sonra hakemlere itiraz etti ve yarış sınıflandırmasının yeniden değerlendirilmesini istedi. Hakemler protestoyu reddetti ve Mercedes bu karara FIA Uluslararası Temyiz Mahkemesi'nde itiraz etme fırsatı olmasına rağmen bunu değerlendirmedi."

"Yarış sınıflandırmasını değiştirmek için kurallarda kullanılabilir başka bir mekanizma yok." ifadeleri kullanıldı.

FIA, 2022 sezonu için Masi'yi görevden aldı ve prosedürlerinde daha fazla değişiklik yaptı.

Bu, artık turlarını geri alacak araçları otomatik olarak bildirme sürecini de içeriyor.

FIA, "Turlarını geri alacak araçları belirleme süreci şimdiye kadar manuel bir süreçti ve bir insan hatası, tüm araçların turlarını kendi kendilerine geri almalarına izin verilmemesine neden oldu."

"Manuel müdahalelerin genellikle daha yüksek bir insan hatası riski taşıması nedeniyle, bundan böyle, turlarını geri alması gereken araç listesinin belirlenmesini otomatikleştirecek bir yazılım geliştirildi."

"Ayrıca, 2022 Formula 1 Sportif Yönetmelikleri yakın zamanda güncellendi ve 'herhangi bir' aracın değil 'tüm' araçların kendi kendilerine turlarını geri almalarına izin verilmesi gerektiğini açıklığa kavuşturdu." ifadelerini kullandı.