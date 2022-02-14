FIA, F1'in güvenilirliğinin belirleneceği Abu Dhabi raporunu sunmaya hazırlanıyor

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Geçtiğimiz yılın sezon finalinde güvenlik aracının yönetilme şekline ilişkin yapılan detaylı soruşturmanın ardından, bulguları açıklamak ve soru işaretlerini gidermek için bir F1 Komisyon toplantısı yapılacak.

F1 yarış direktörü Michael Masi, güvenlik aracı ardından yarışı başlatmadan önce belirli araçların turlarını almalarına izin vererek ve araçların güvenlik aracını geçmesini beklemeden yarışı başlatarak kuralları ihlal etmesi nedeniyle haftalardır eleştiriliyordu.

Alınan kararların ardından, Max Verstappen taze lastikleriyle Lewis Hamilton'ı son turda geçmiş ve şampiyonluğu almıştı.

FIA, yaşananların boyutunun, taraftarlar ve medyanın "yanlış anlaması" nedeniyle büyüdüğünü söylese de yarışa ilişkin tepkiler son bulmadı ve tartışmalar hâlâ devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta, Red Bull sportif direktörü Jonathan Weathley ve Masi arasındaki radyo konuşmasının yeniden ortaya çıkması ve sosyal medyada yayılmasıyla, #F1xed hashtag'i yeniden trend olmuştu.

FIA, gelecekte böyle olayların yaşanmasını engellemek ve düzenleyici bir yapı oluşturmak için, soruşturmanın bir parçası olarak bütün sürücüler ve takımlara danışacaklarına dair söz verdi.

Olası değişiklikler, yarış direktörünün görevleri nedeniyle baskı altında kalmadığından emin olmak adına, daha fazla desteğe sahip olması için yarış kontrolün yeniden yapılandırmasını kapsıyor.

Bununa birlikte Masi'nin görevini koruyup korumayacağı veya yerine başkasının getirilip getirilmeyeceği henüz belirsiz.

F1 ayrıca, geçtiğimiz sezon Masi'ye yapılan lobinin bir daha olmaması için, takımlar ve yarış kontrol arasındaki radyo konuşmalarına son verileceğini de açıkladı.

Michael Masi, Race Director Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Masi'nin final yarışını sarı bayrak altında bitirmek istemediği için yarışı yeniden başlatma kararı almasıyla, FIA'nın, yarışın güvenlik aracı altında tamamlanmaması için daha net kurallar koyması da oldukça muhtemel.

FIA, geçtiğimiz aralık ayında tüm katılımcılara, taraftarlara ve medyaya, kurallara dair "netlik" sözü vermişti ancak soruşturmanın ne kadarının halka açıklanacağı belli değil.

F1'in yönetim yapısından dolayı, bugün yapılacak F1 Komisyon toplantısında öne sürülen herhangi bir teklif ya da anlaşmanın, gelecek ay Bahreyn yarışı öncesi toplanacak FIA'nın Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylanması gerekecek.

FIA'nın Abu Dhabi'de yaşananlara yönelik cevabı, yeni başkan Mohammen ben Sulayem için de önemli bir test olacak.

FIA, her ne kadar Abu Dhabi tartışmalarının kış boyunca sakinleşeceğini umsa da, yönetimin yapacağı yetersiz veya gizli bir açıklama taraftarları mutsuz edecek ve 2022 sezonunu gölgeleyecek.

Ayrıca eğer FIA, Abu Dhabi GP'nin yönetimi konusunda hatalarını kabul ederse de ilginç olacak.

Raporun sonuçları, sezon finalinden bu yana sessizliğini koruyan Lewis Hamilton ve takımı Mercedes için de önemli olacak.

Hamilton, F1'deki geleceğinin nasıl olacağına karar vermek için FIA'nın cevabını bekliyordu ve Mercedes takım patronu Toto Wolff, Abu Dhabi'de yaşananlar için yönetimi "sorumlu" tutacağını açıkça belirtmişti.

FIA'nın takımlara vereceği raporun Abu Dhabi'nin sonuçlarına yönelik olması beklense de, geçtiğimiz yıl sporun yönetim şekliyle ilgili bir dizi endişenin devam ettiği de ortada.

Son turdaki tartışmalardan önce bile verilen cezalarda tutarlılık olmadığı ve kuralların kafa karıştırdığına dair bazı endişeler vardı.

McLaren takım patronu Andreas Seidl geçtiğimiz hafta yaptıkları araç lansmanında, FIA'nın hataları kabul etmesi ve bunları çözebilmesini sağlamak için, yeni düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini öne sürdü.

Seidl, "Yarışın yönetimi konusunda sporun güzelliklerinden biri de, sadece takım tarafında değil, FIA tarafında da bunun bir insan sporu olması."

"Bu nedenle takım tarafında da FIA tarafında da hatalar olduğunu ve olabileceğini kabul etmemiz gerekiyor."

"Benim için, hata yapıldıysa elinizi kaldırıp, bunu itiraf edeceğiniz ve bu tür hataların veya tartışmaların yol açabileceği sonuçları düzeltebileceğiniz bir mekanizmaya sahip olunması çok önemli."

"Benzer tartışmaların olmasından kaçınmak kadar, bu da önemli." dedi.