FIA, Abu Dhabi F1 soruşturmasını Şubat ayı başında tamamlamak istiyor

2021 Formula 1 sezon finalinin üzerinden neredeyse 1 ay geçmesine rağmen hâlâ Yas Marina'daki yarış konuşuluyor. Toto Wolff önderliğindeki Mercedes, olayı resmi olarak temyize taşımadı ancak yaşananlardan memnun değiller.

FIA, olayı kapsamlıca soruşturacağını açıklamıştı ve görünüşe bakılırsa Mercedes, bu soruşturmadan somut sonuçlar çıkmasını istiyor. İddiaya göre Hamilton'ın geleceği de bu soruşturmadan çıkacak karara bağlı.

Süreç uzadıkça FIA üzerindeki baskı artıyor. Bu yüzden soruşturmanın bir önce tamamlanması ve Mercedes'in öfkesini bir nebze olsun dindirmek için kapsamlı bir rapor hazırlanması gerekiyor.

FIA da bu kapsamda, soruşturma için bir son tarih belirlemiş durumda. Sky Sports'a göre FIA, temelde 23 Şubat'ta başlayacak olan sezon öncesinden önce soruşturmanın tamamlanmasını istiyor.

Bir FIA sözcüsü, soruşturmanın "kapsamlı, nesnel ve şeffaf" şekilde gerçekleşeceğini dile getirdi.

Soruşturmanın bitiş tarihi ise öne çekilmişe benziyor. FIA bu süreci, 3 Şubat'ta yapılacak bir sonraki Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısına kadar tamamlamayı hedefliyor.

Soruşturmaya Peter Bayer önderlik ediyor ve FIA, tüm kilit kişilerle konuşmak istiyor. Bu isimler arasında Michael Masi, hakemler, pilotlar ve takım temsilcileri var.

Soruşturmanın analizi Pazartesi günü resmen başlamışa benziyor. FIA'nın bu konuyu çok ciddiye alıyor ve yeni FIA Başkanı Muhammed Ben Sulayem, sürece doğrudan dahil olmuş durumda. Sulayem, pazartesi günü yapılan ilk toplantıda da yer aldı.

Bu soruşturmayla bağlantılı olarak, Masi'nin yarış direktörlüğü görevi de hâlâ baskı altında.

Sky Sports'tan Craig Slater, Hamilton'ın Formula 1'e dönüşünün Abu Dhabi'de yaşananlarla ilgili yapılacak soruşturmanın sonucuna bağlı olacağını iddia etmişti.

İddiaya göre yedi kez dünya şampiyonu Hamilton'ın geleceği belirsizliğini koruyor ve FIA incelemesinden çıkacak sonuç geleceği için kilit önem taşıyacak.