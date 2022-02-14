FIA, Abu Dabi'deki olaylardan sonra "eylem planı" açıklayacak!

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Formula 1 Komisyonu, pazartesi günü Londra'da olağan bir toplantı için toplanmıştı ve toplantının birinci gündem maddesinin, Abu Dhabi GP'de yaşananlara ilişkin rapor olduğu biliniyordu.

Rapor, F1 Komisyonu'nda yer alan on takım patronuyla paylaşıldı ancak henüz hiçbir ayrıntı duyurulmadı.

Bu, FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in takımlardan gelen geri bildirimleri nihai rapora dahil etmek istemesinden kaynaklanıyor.

FIA Yarış Direktörü Michael Masi'nin bu soruşturmanın ardından görevinde kalıp kalmayacağı ya da Abu Dhabi'de yaşananları önlemek için ne gibi önlemler alınacağı henüz bilinmiyor.

F1 Komisyonu toplantısının bitmesinin hemen ardından açıklama yayınlayan FIA, "FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, 2021 Abu Dabi Grand Prix'si ile ilgili yapılan ayrıntılı görüşmelere başkanlık etti. Komisyon'da gündeme getirile konulara ilişkim geri bildirimler FIA başkanı tarafından analiz edilecek ve o, yeni yapılanmayı ve planlanan değişiklikleri gelecek günlerde açıklayacak." ifadelerini kullandı.

Abu Dhabi Grand Prix'si, tarihin en tartışmalı yarışlarından birisiydi. Lewis Hamilton, şampiyonluğa doğru giderken, bitime beş tur kala işler tersine döndü. Nicholas Latifi spin atıp, bariyerlere çarptı ve ardından piste güvenlik aracı girdi.

Masi, son tur öncesinde Hamilton ve Max Verstappen arasında yer alan pilotların turlarını geri almasına izin verdi. Böyle bir durumda yarışın güvenlik aracı arkasında bitmesi gerekiyordu. Fakat Masi, aynı tur güvenlik aracını pistten çıkardı.

Bu da kuralları çiğnediği anlamına geliyordu. Sonuç olarak bu kararla Verstappen şampiyon oldu.

FIA, Mercedes'in öfkesi üzerine Abu Dhabi GP ile alakalı geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın sonucunda Masi'nin görevde kalıp kalmayacağı ve yeni yapının nasıl olacağı ortaya çıkacak.