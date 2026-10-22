Formula 1 Amerika GP
FIA, ABD Grand Prix'sindeki Düzlük Modu bölgelerini açıkladı
FIA, 2026 takviminin 18. ayağı olan ABD GP’de Düzlük Modu’nun iki ayrı bölgede kullanılacağını açıkladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 22 Eki 2026 13:00
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Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing
Fotoğraf: Joe Portlock / Getty Images
Formula 1’in bu sezon yürürlüğe giren yeni teknik düzenlemeleri kapsamında hayata geçirilen aktif aerodinamik tasarımları, pilotların virajlarda yere basma kuvvetini artırmasına ve düzlüklerde hava direncinin azaltmasına olanak tanıyor. Düzlük Modu (SM) aktif hale getirildiğinde hem ön hem de arka kanatlar daha düşük sürükleme sağlayan pozisyona geçerek araçların performansını artırıyor.
Sezon genelinde pist karakteristiğine göre değişiklik gösteren bu bölgeler; açılış yarışı Avustralya’da beş nokta olarak belirlenirken, dar ve virajlı yapısıyla bilinen Monako’da hiç kullanılmamıştı.
FIA Logo
Fotoğraf: Alessio Morgese
Austin’deki 20 virajlı COTA pistinde ilk kez aktif aerodinamik kullanılacak ve FIA, yarışta iki Düzlük Modu bölgesi olacağını duyurdu. Böylece Austin’in; Japonya, Hollanda, Madrid ve Bakü yarışlarıyla aynı sayıda SM bölgesine sahip oldu.
Federasyon tarafından paylaşılan teknik detaylara göre ilk Düzlük Modu bölgesi 20. virajdan 120 metre sonra başlayıp ana düzlük üzerinde 60 metre ileride sona erecek. İkinci bölgeyse 11. virajın çıkışından 110 metre sonra başlayacak ve 70 metre boyunca geçerli olacak.
Öte yandan, pilotların geçiş üstünlüğü sağlamasına yardımcı olan Geçiş Modu bölgesi 20.virajdan 30 metre sonra yer alırken, sistemin aktifleşme noktası ise yine 20. virajın 120 metre sonrası olarak belirlendi.
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