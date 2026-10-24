Formula 1 Amerika GP
FIA, ABD GP’ye getirilen güncellemeleri açıkladı: İşte öne çıkan değişiklikler
FIA, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ekiplerin Austin hafta sonuna getirdiği güncellemeleri listeledi.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 24 Eki 2026 10:20
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Charles Leclerc, Ferrari
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
Austin GP’nin Cuma antrenmanları, Ferrari pilotu Charles Leclerc’in en hızlı turlarıyla tamamlanmış, araçlar arasındaki zaman faklarının son derece az olması sıralama turlarında ve ana yarışta rekabetin çetin geçebileceğinin sinyallerini vermişti.
2026 sezonu pist üstündeki mücadele kadar bir adaptasyon yarışına da dönüştü. Takımlar yeni kuralları anlama ve güncellemeleri araçlarına entegre etme sürecinde de kıyasıya rekabete girişti. FIA, resmi sosyal medya hesabından Austin’e getirilen güncellemelerin listesini paylaştı.
Ferrari
İlk iki antrenman seansını zirvede tamamlayan Ferrari ekibi, Austin mücadelesi için aracında 4 yeni güncelleme getirdi.
Genel ağırlığı iyileştirmeyi ve aerodinamik verimliliği artırmayı hedefleyen bu güncellemeler, taban üzerinde yapılan genel hat değişikliklerini kapsıyor. Ekip ayrıca sidepodun hava girişinde ve difüzör üzerinde de bazı iyileştirmeler yaptı.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images
McLaren
Performans iyileştirmelerini hedefleyen McLaren güncellemeleri, ağırlıklı olarak ön ve arka bölümdeki köşe tasarımlarına odaklanıyor. Ekip ayrıca difüzör üzerinde küçük iyileştirmeler de yaptı.
McLaren ekibi, Austin'e getirdiği güncellemelerle 3. sıradaki 339 puanını geliştirmeyi hedefliyor.
Oscar Piastri, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Red Bull
Austin’e daha hafif bir ön kanat tasarımıyla gelen Red Bull, hava akışını iyileştirmek için kanadın köşelerinde de değişiklik yaptı. Köşe kısmında yapılan değişikliklerin dayanıklılığı artırmaya odaklandığı açıklandı.
Red Bull ekibi, sezon sonuna doğru yaptığı güncellemelerle McLaren ile arasındaki 7 puanlık farklı kapatarak şampiyonanın 3. basamağına yükselmeyi hedefliyor.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Racing Bulls
Genel sıralamada Alpine ile arasındaki farkı açsa da Racing Bulls, orta grubun en hızlı takımı olarak 5. sıradaki yerini garanti altına almak istiyor.
Ekip, bu amaç doğrultusunda ön kanadında aerodinamik iyileştirmeler yaptı. Arka kanatta da hafifletme çözümlerine giden Racing Bulls, bunlara ek olarak taban hattını ve motor kapağını da güncelledi.
Liam Lawson, Racing Bulls
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Audi
Haas ile arasında 7 puan bulunan Audi ekibiyse ön kanadın köşe tasarımında aerodinamik iyileştirmeler yaptı.
Tabanın ön kısmında yaptığı değişiklikle yere basma kuvvetini artırmayı hedefleyen ekip, Austin’de 7. sıraya yükselmek için mücadele edecek.
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Alpine
Taban köşe tasarımında yaptığı performans iyileştirmeleriyle öne çıkan Alpine ekibi, arka kanadın alt bölümünde yaşadığı bazı performans sorunlarını çözmek için güncellemeler yaptı.
Racing Bulls ile arasında 32 puanlık bir fark bulunsa da Alpine, Austin hafta sonunda puanlarını geliştirmek istiyor.
Pierre Gasly, Alpine
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Cadillac
Sezonda henüz puanla tanışamayan ve F1’deki ilk sezonunu geçiren Cadillac ekibiyse soğutma sisteminde ve taban bölümünde iyileştirmeler yaptı.
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
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