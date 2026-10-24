Formula 1 Amerika GP

FIA, ABD GP’ye getirilen güncellemeleri açıkladı: İşte öne çıkan değişiklikler

FIA, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ekiplerin Austin hafta sonuna getirdiği güncellemeleri listeledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 24 Eki 2026 10:20

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Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Austin GP’nin Cuma antrenmanları, Ferrari pilotu Charles Leclerc’in en hızlı turlarıyla tamamlanmış, araçlar arasındaki zaman faklarının son derece az olması sıralama turlarında ve ana yarışta rekabetin çetin geçebileceğinin sinyallerini vermişti.

2026 sezonu pist üstündeki mücadele kadar bir adaptasyon yarışına da dönüştü. Takımlar yeni kuralları anlama ve güncellemeleri araçlarına entegre etme sürecinde de kıyasıya rekabete girişti. FIA, resmi sosyal medya hesabından Austin’e getirilen güncellemelerin listesini paylaştı.

Ferrari

İlk iki antrenman seansını zirvede tamamlayan Ferrari ekibi, Austin mücadelesi için aracında 4 yeni güncelleme getirdi.

Genel ağırlığı iyileştirmeyi ve aerodinamik verimliliği artırmayı hedefleyen bu güncellemeler, taban üzerinde yapılan genel hat değişikliklerini kapsıyor. Ekip ayrıca sidepodun hava girişinde ve difüzör üzerinde de bazı iyileştirmeler yaptı.

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Performans iyileştirmelerini hedefleyen McLaren güncellemeleri, ağırlıklı olarak ön ve arka bölümdeki köşe tasarımlarına odaklanıyor. Ekip ayrıca difüzör üzerinde küçük iyileştirmeler de yaptı.

McLaren ekibi, Austin'e getirdiği güncellemelerle 3. sıradaki 339 puanını geliştirmeyi hedefliyor.

Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Red Bull

Austin’e daha hafif bir ön kanat tasarımıyla gelen Red Bull, hava akışını iyileştirmek için kanadın köşelerinde de değişiklik yaptı. Köşe kısmında yapılan değişikliklerin dayanıklılığı artırmaya odaklandığı açıklandı.

Red Bull ekibi, sezon sonuna doğru yaptığı güncellemelerle McLaren ile arasındaki 7 puanlık farklı kapatarak şampiyonanın 3. basamağına yükselmeyi hedefliyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Racing Bulls

Genel sıralamada Alpine ile arasındaki farkı açsa da Racing Bulls, orta grubun en hızlı takımı olarak 5. sıradaki yerini garanti altına almak istiyor.

Ekip, bu amaç doğrultusunda ön kanadında aerodinamik iyileştirmeler yaptı. Arka kanatta da hafifletme çözümlerine giden Racing Bulls, bunlara ek olarak taban hattını ve motor kapağını da güncelledi.

Liam Lawson, Racing Bulls

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Haas ile arasında 7 puan bulunan Audi ekibiyse ön kanadın köşe tasarımında aerodinamik iyileştirmeler yaptı.

Tabanın ön kısmında yaptığı değişiklikle yere basma kuvvetini artırmayı hedefleyen ekip, Austin’de 7. sıraya yükselmek için mücadele edecek.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Alpine

Taban köşe tasarımında yaptığı performans iyileştirmeleriyle öne çıkan Alpine ekibi, arka kanadın alt bölümünde yaşadığı bazı performans sorunlarını çözmek için güncellemeler yaptı.

Racing Bulls ile arasında 32 puanlık bir fark bulunsa da Alpine, Austin hafta sonunda puanlarını geliştirmek istiyor.

Pierre Gasly, Alpine

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Cadillac

Sezonda henüz puanla tanışamayan ve F1’deki ilk sezonunu geçiren Cadillac ekibiyse soğutma sisteminde ve taban bölümünde iyileştirmeler yaptı.

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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