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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

FIA, 9. ve 19. virajlar konusunda pilotları uyardı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

FIA, bu hafta sonu yapılacak Amerika Grand Prix'sinde 9. ve 19. virajlarda pist limitlerini ihlal etmemeleri konusunda pilotları uyardı.

FIA, 9. ve 19. virajlar konusunda pilotları uyardı

Yarış öncesinde yapılan incelemelerin ardından F1 Yarış Direktörü Michael Masi, sürücülere bir belge gönderdi ve bu belgede pilotlar, pist limitleri konusunda uyarıldılar.

Bu hafta sonu Amerika GP'ye ev sahipliği yapacak COTA'da, iki viraj hakemler tarafından incelenecek. Sürücüler eğer 9. ve 19. virajlarda dört tekerlekle birden kerbün dışına taşarsa, o tur silinecek.

Yarış içerisinde bir sürücü, bu virajlardan birini üç kez ihlal ederse, kendisine siyah beyaz bayrak gösterilecek ve sonraki ihlallerde durum hakemlere bildirilecek.

Hakemler, sürücülerin pist dışına çıkmak zorunda kaldıkları durumları dikkate alacak ve böyle bir durumda ceza verilmeyecek.

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