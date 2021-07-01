FIA, 9. ve 10. virajlar konusunda pilotları tekrar uyardı

Formula 1'de son dönemde pist limitleri FIA tarafından dikkatli şekilde kontrol ediliyor ve kimsenin pist limitlerinin dışına çıkarak avantaj kazanmasına izin verilmiyor.

Geçen hafta sonu gerçekleştirilen Steiermark GP'de, 9. ve 10. virajlarda pist dışına taşan çok sayıda sürücünün zamanı silinmişti.

Bu hafta sonu aynı pistte ikinci bir yarış yapılacak ve FIA, kısıtlamalarda herhangi bir değişikliğe gitmeyecek.

Avusturya GP öncesinde pilotlara bir yazı gönderen FIA F1 Yarış Direktörü Michael Masi, sürücüleri 9. ve 10 virajlarda pist limitlerini ihlal etmemeleri konusunda uyardı.

Burada kırmızı ve beyaz kerblerin dışına dört tekerlekle birden çıkılırsa, hakemler o turu iptal edecek. 10. virajda pist dışına çıkılırsa, hem o tur hem de bir sonraki tur iptal edilecek.

Bu durum her yaşandığında bu durum, takımlara resmi mesaj yoluyla bildirilecek.

Yarışta bir sürücü bu virajlardan herhangi birinde, limitleri üçüncü kez ihlal ederse kendisine siyah beyaz bayrak gösterilecek ve sonrasındaki ihlallerde hakemlere bildirilecek.