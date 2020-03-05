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Formula 1 / Son dakika

FIA, Ferrari incelemesinde sonuç alamayacağı için "özel" anlaşma yapmış

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FIA, Ferrari incelemesinde sonuç alamayacağı için "özel" anlaşma yapmış
Ekleyen:
, Şef Editör
5 Mar 2020 12:51

FIA, geçtiğimiz günlerde Ferrari'nin motor araştırmasını tamamlaması sonucu yaptığı açıklamaya gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama daha yaptı.

FIA'nın kış testlerinin son dakikasında Ferrari'nin motor soruşturmasını tamamladığını duyurduğu açıklama, Ferrari motoru kullanmayan 7 takım tarafından büyük eleştirilere neden oldu.

FIA'dan yapılan açıklamada, Ferrari'nin motoru ile ilgili incelemenin tamamlandığı, Ferrari'nin gelecekte belli konularda FIA ile işbirliği içerisinde çalışacağı ve taraflar arasında yapılan anlaşmanın "gizli" kalacağı belirtilmişti.

Bunun üzerine diğer 7 takım ortak bir açıklama yaparak bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdiler.

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FIA'nın konuyla alakalı son açıklaması şu şekilde oldu:

7 F1 takımının dün yapmış olduğu açıklamanın ardından FIA, şu konulara açıklık getirmek istiyor: 

FIA, FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yer alan her takımda aynısını yapabileceği gibi, Scuderia Ferrari'nin Güç Ünitesinin detaylı bir şekilde teknik analizini yaptı.

Scuderia Ferrari Güç Ünitesi'nin her zaman kurallara uygun bir şekilde çalışmadığı konusunda ortaya çıkan şüpheler nedeniyle FIA,  2019 sezonu boyunca detaylı incelemeler yaptı. Scuderia Ferrari, bu şüphelere sert bir şekilde karşı çıktı ve güç ünitesinin her zaman kurallara uygun bir şekilde çalıştığını savundu. FIA, tam olarak memnun kalmasa da, olayın karmaşıklığı ve bir ihlalin söz konusu olduğunu kanıtlayabilecek maddi imkansızlık (kanıtlayamama durumu) nedeniyle, olayı ileri bir seviyeye taşımanın da bir sonuç vermeyeceğine karar verdi.

Böylesi uzun davaların sonucunda yaşanacak belirsizliklerin olumsuz sonuçlarından kaçınmak ve şampiyona ile paydaşlarının yararına olması için FIA, Yargı ve Disiplin Kuralları'nın 4 (ii) maddesine göre tüm işlemleri sonlandırmak için Ferrari ile etkili ve caydırıcı bir anlaşma imzalamaya karar verdi.

Bu tür bir anlaşma, herhangi bir disiplin sisteminin temel bir bileşeni olarak kabul edilen yasal bir araçtır ve anlaşmazlıkların yönetiminde birçok kamu kurumu ve diğer spor federasyonları tarafından kullanılır. 

Uzlaşma sözleşmesinin şartlarının gizliliği, Yargı ve Disiplin Kuralları'nın 4 (vi) Maddesi tarafından güvence altına alınmıştır.

FIA, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın kural koyucusu olarak kendi adını ve sporu korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

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Editör Abdullah Çelik

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