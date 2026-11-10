Formula 1

FIA, 3. ADUO değerlendirmesini tamamladı: Kimseye ek gelişim hakkı verilmedi!

FIA, 2026 Formula 1 sezonunun 12. ve 18. yarışları arasını kapsayan üçüncü ADUO değerlendirmesinin sonuçlarını duyurdu. Yapılan analiz sonucunda güç ünitesi üreticilerinin performans farklarında değişimler tespit edilse de hiçbir üreticiye ek gelişim hakkı verilmedi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 10 Kas 2026 11:34

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

FIA, 2026 Formula 1 teknik kurallarının bir parçası olan ADUO mekanizması kapsamında, bu yılki üçüncü değerlendirme dönemini tamamladı.

ADUO sistemi, içten yanmalı motor tarafında en iyi üreticinin en az yüzde 2 gerisinde kalan güç ünitesi üreticilerine ek geliştirme imkânı sunuyor. Bu kapsamda üreticiler hem mevcut hem de gelecek sezon için ek güç ünitesi gelişimi gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bütçe sınırı ve dyno testleri için ilave haklar elde ediyor.

Sistem kapsamında performans farkları sezon içerisinde üç ayrı dönemde değerlendiriliyor. İlk inceleme Kanada Grand Prix'sinin, ikinci inceleme Macaristan Grand Prix'sinin, üçüncü inceleme ise ABD Grand Prix'sinin ardından tamamlandı.

FIA'nın açıkladığı son değerlendirmeye göre 2026 sezonunun 12-18. yarışlarını kapsayan üçüncü dönemde üreticilerin en iyi içten yanmalı motora kıyasla performans farklarında değişimler yaşandı. Ancak bu değişimler hiçbir üreticiye yeni gelişim hakkı verilmesini gerektirecek seviyeye ulaşmadı.

FIA, güç ünitelerinin performans endekslerine ilişkin ölçümlerin gizli tutulması nedeniyle üreticiler arasındaki farklara dair ekstra bilgi paylaşmayacağını da belirtti.

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

İlk değerlendirmede Mercedes, Audi, Ferrari ve Honda'ya ek hak verilmişti

2026 sezonunun ilk ADUO değerlendirmesinde Mercedes'in en iyi içten yanmalı motora sahip Red Bull'a kıyasla %2-4'lük performans farkına sahip olduğunu belirlenmişti. Bu sonuçla Mercedes, 2026'da bir, 2027'de de ekstra bir gelişim hakkı kazanmıştı. Ayrıca bütçe sınırı ve dyno testleri için ilave imkânlar elde etmişti.

Audi, Ferrari ve Honda ise %4'ün üzerinde performans farkına sahip üreticiler olarak değerlendirilmişti. Bu üç üreticiye 2026 ve 2027 sezonlarının her biri için ikişer ek gelişim hakkı tanınmıştı.

İkinci değerlendirme döneminde ise hiçbir güç ünitesi üreticisine ilave gelişim hakkı verilmemişti. Üçüncü dönemde de aynı sonuç tekrarlandı.

FIA, ADUO sistemini geliştirmeye devam edecek

FIA Tek Koltuklu Yarış Serileri Direktörü Nikolas Tombazis, değerlendirme sürecinin kapsamlı analizlere dayandığını ve elde edilen sonuçlara güvendiklerini söyledi.

Tombazis, ADUO sisteminin Formula 1 için doğru bir uygulama olduğunu düşündüklerini ancak gelecekte daha verimli hale getirilmesi için geliştirmelerin sürdürüleceğini belirtti: “FIA, bu yıl ADUO değerlendirmesi kapsamında kapsamlı analizler gerçekleştirdi. Verilerin kalitesi ve değerlendirme sürecinin sağlamlığı sayesinde ulaştığımız sonuçlara ve vardığımız kararlara güveniyoruz."

"Sistemin ilk uygulama yılı, ADUO yaklaşımının Formula 1 için doğru bir tercih olduğu yönündeki inancımızı da güçlendirdi. Bununla birlikte sistemin verimli, güncel ve amacına uygun kalabilmesi için gelişmeye devam etmesi önemli."

"Bu doğrultuda, ADUO'nun gelecek sezonlarda da etkili biçimde uygulanmasını sağlayacak yöntemsel iyileştirmeler üzerinde güç ünitesi üreticileri ve takımlarla yakın iş birliği içerisinde çalışıyoruz.”

Bir sonraki ADUO değerlendirme dönemi 2027 sezonunda gerçekleştirilecek ve Bahreyn'den Miami'ye kadar olan ilk altı yarışı kapsayacak.

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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