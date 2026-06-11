FIA, 2027 ve 2028 sezonları için güç ünitesi değişikliklerini açıkladı

FIA, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Formula 1 paydaşlarının 2027 sezonundan itibaren orta düzeyde bir güç artışı yapılması ve 2028 yılında hedeflenen %60-%40 güç dağılımına geçilmesi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bu anlaşmaya göre güç ünitelerinde yakıt akışı gelecek sezon %5 artırılacak. Böylece önemli bir donanım değişikliğine ihtiyaç duyulmadan içten yanmalı motorun güç üretimi 400 kW'tan 420 kW'a çıkarılacak.

Aynı zamanda elektrik motorunun maksimum gücü 350 kW'tan 300 kW'a düşürülecek. Ancak araçların ek güç modunu kullanmaya devam edebilmesi için 'Geçiş Modu'nun gücü 350 kW olarak korunacak.

Bununla birlikte maksimum enerji geri kazanım limiti 250 kW'tan 375 kW'a yükseltilecek. Böylece güç dağılımı gelecek sezon için %53-%47 seviyesinden %58-%42 seviyesine kaymış olacak.

İçten yanmalı motor gücünü 450 kW'a çıkaracak olan %13'lük yakıt akışı artışı ise 2028 sezonuna ertelendi. Bu karar, güç ünitesi üreticilerine %60-%40 güç dağılımına hazırlanabilmeleri için daha fazla zaman tanımak amacıyla alındı.

2028'den itibaren maksimum enerji geri kazanım limiti bir kez daha artırılarak 400 kW'a çıkarılacak. Buna karşın maksimum enerji kullanımı ve Geçiş Modu değerleri değişmeden kalacak.

FIA ayrıca, üreticilerin bu değişiklikleri gerçekleştirebilmesi için gerekli bütçe esnekliğinin sağlanması amacıyla güç ünitesi mali düzenlemelerinde de bazı güncellemeler yapıldığını açıkladı.

Önerilen değişiklikler, 23 Haziran'da Makao'da gerçekleştirilecek FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nin onayına sunulacak.

FIA açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "2026 Formula 1 düzenlemeleri; FIA, FOM, takımlar, OEM'ler ve güç ünitesi üreticileri arasındaki yakın iş birliğiyle geliştirildi ve kabul edildi."

"Son değişiklikler, tüm paydaşların birlikte çalışarak düzenleme çerçevesini geliştirmeye ve tespit edilen operasyonel zorlukları çözmeye yönelik iş birliğinin devam ettiğini göstermektedir."

Söz konusu kademeli değişiklikler, 2026 güç ünitesi düzenlemelerini daha da geliştirmek amacıyla hazırlandı.

Yeni kurallar pist üstünde daha fazla mücadele yaratırken, araçlar arasındaki yüksek yaklaşma hızları nedeniyle bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getirmişti.

Ancak pilotların en büyük şikayetleri, direksiyon başındaki iş yükünün önemli ölçüde artması ve bazı pistlerde gereken yoğun enerji yönetimi oldu. Bu durum, özellikle sıralama turlarının tam performansla yapılan bir mücadele olmaktan çıkmasına yol açmıştı.

Bazı üreticiler, özellikle Mercedes ve Red Bull Ford Powertrains, daha kapsamlı değişikliklerin 2027 sezonundan itibaren uygulanmasını istiyordu. Buna karşılık Audi ve Ferrari gibi üreticiler ise gerekli kaynaklar ve oldukça kısa hazırlık süresi konusunda endişelerini dile getirmişti.

Sonuç olarak taraflar bir uzlaşmaya vardı ve 2026 düzenlemelerinin tek seferde köklü şekilde değiştirilmesi yerine, önümüzdeki yıllarda kademeli olarak iyileştirilmesi kararlaştırıldı.

Red Bull güç ünitesi Fotoğraf: AG Photo