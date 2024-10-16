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Formula 1

FIA, 2026'da 'hareketli' fren sistemine izin verecek

FIA, 2026 Formula 1 araçlarına yönelik yeni fren sistemleri konusunda devrim niteliğinde bir değişiklik yaparak, Brembo’nun yeni tasarladığı dört balatalı 'hareketli' fren kaliperine izin verecek.

2026-3

Brembo'nun Baş Operasyon Sorumlusu Mario Almondo, 2026 Formula 1 kurallarında fren sistemlerinde büyük bir yenilik olacağını belirtti.

Formu1a.uno'nun haberine göre yeni düzenlemeler kapsamında, takımların dört balatalı ve 'sliding' sistemi adı verilen yeni fren kaliperleri kullanmalarına olanak tanınacak.

Bu yeni teknoloji, fren balatalarının aşınmasını azaltarak fren performansını optimize edecek ve araca daha iyi bir denge kazandıracak. Aynı zamanda bu sistem, daha az enerji kaybı ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmayı da kolaylaştıracak.

Ferrari, SF-24

Ferrari, SF-24

Almondo ayrıca, fren sistemlerinin 2026'da önemli değişiklikler geçireceğini de vurguladı. Araçların aerodinamik dirençleri azalacak, düzlük hızları artacak ancak daha düşük yere basma kuvvetine sahip olacaklar.

Elektronik sistemlerin frenleme üzerindeki etkisi de büyük oranda artarken, fren kuvvetleri ön ve arka akslarda farklı şekilde dağılabilecek.

Yeni nesil fren sistemleriyle birlikte Formula 1'in güvenlik ve performans standartlarında devrim niteliğinde bir iyileşme yapılması bekleniyor.

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