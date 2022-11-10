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Formula 1 Haberler

FIA, 2026'da F1'e girmek isteyen üreticiler için son başvuru tarihini erteledi

FIA, 2026 yılında Formula 1'e motor üreticisi olarak isteyen markalara kolaylık sağlamak amacıyla, katılım için son başvuru tarihini 15 Kasım'a uzattı.

Mark Bremer
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
FIA, 2026'da F1'e girmek isteyen üreticiler için son başvuru tarihini erteledi
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Başlangıçta spora girmekle ilgilenen üreticilerin 15 Ekim'e kadar süreleri vardı. Bu kapsamda Audi, bu süreci tamamladı ve gerekli başvuruları yapıp, yeni dönemde seriye gireceğini açıklayan ilk üretici oldu.

Ancak şimdi başvuruların 15 Ekim'de kapanmadığı, hatta başvuru sürecinin 15 Kasım'a uzatıldığı ortaya çıktı.

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre bu karar doğrudan FIA tarafından alındı.

Motor sporları federasyonu, bu şekilde Porsche gibi taraflar için kapıyı mümkün olduğunca uzun süre açık tutmak istiyor.

Alman üretici, Formula 1'e Red Bull ile girmek istiyordu ancak taraflar son detaylarda anlaşamadılar.

Şimdilik beş üreticinin yeni dönemde sporda yer alacağı kesinleşmiş durumda. Bu üreticiler Audi, Mercedes, Ferrari, Renault ve Red Bull Powertrains.

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