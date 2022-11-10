FIA, 2026'da F1'e girmek isteyen üreticiler için son başvuru tarihini erteledi
FIA, 2026 yılında Formula 1'e motor üreticisi olarak isteyen markalara kolaylık sağlamak amacıyla, katılım için son başvuru tarihini 15 Kasım'a uzattı.
Başlangıçta spora girmekle ilgilenen üreticilerin 15 Ekim'e kadar süreleri vardı. Bu kapsamda Audi, bu süreci tamamladı ve gerekli başvuruları yapıp, yeni dönemde seriye gireceğini açıklayan ilk üretici oldu.
Ancak şimdi başvuruların 15 Ekim'de kapanmadığı, hatta başvuru sürecinin 15 Kasım'a uzatıldığı ortaya çıktı.
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre bu karar doğrudan FIA tarafından alındı.
Motor sporları federasyonu, bu şekilde Porsche gibi taraflar için kapıyı mümkün olduğunca uzun süre açık tutmak istiyor.
Alman üretici, Formula 1'e Red Bull ile girmek istiyordu ancak taraflar son detaylarda anlaşamadılar.
Şimdilik beş üreticinin yeni dönemde sporda yer alacağı kesinleşmiş durumda. Bu üreticiler Audi, Mercedes, Ferrari, Renault ve Red Bull Powertrains.
Bottas: "Rakiplerimizle arayı kapatmaya çalışacağız"
Hastalanan Norris, perşembe günü basın karşısına çıkmayacak
Son Haberler
Ecclestone, "eski Vettel'i" özlüyor
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone, dört kez şampiyon olan Sebastian Vettel'in eski halini çok özlediğini söyledi.
Hamilton, sosyal medya zorbalığı nedeniyle çocukların geleceğinden endişeli
Lewis Hamilton, artan sosyal medya zorbalığı tehdidi nedeniyle birçok çocuğun geleceği için endişeli olduğunu dile getirdi.
Russell, yarıştan men konusunda Gasly'e imtiyaz gösterilmesini istiyor
Grand Prix Sürücüler Birliği Başkanı George Russell, AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'nin 12 ceza puanı alması halinde bir yarıştan men cezası alırsa, bundan muaf tutulmasını istedi.
Ricciardo, 2023'te Supercars'ta yarışmayı reddetmiyor
Daniel Ricciardo, 2023'te önceliğinin Formula 1 olduğunu yineledi ancak yine de ülkesindeki Supercars yarışlarına katılma ihtimalini reddetmedi.