Formula 1

FIA, 2026 kuralları hakkında: "Sorunlar önceden belliydi ama bazıları değişiklik istemedi"

FIA Tek Koltuklu Araçlar Direktörü Nikolas Tombazis, 2026 sezonunda kullanılan güç ünitelerindeki sorunların yıllar öncesinden simülasyonlarda görüldüğünü ancak bazı üreticilerin kuralları değiştirmeye karşı çıktığını açıkladı.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 15:20

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Nikolas Tombazis, FIA

Fotoğraf: Kym Illman (Getty Images)

FIA Tek Koltuklu Araçlar Direktörü Nikolas Tombazis, Formula 1'in 2026 sezonuyla birlikte yürürlüğe giren güç ünitesi kurallarındaki sorunların önceden öngörülebileceğini söyledi.

Tombazis, FormulaPassion'a verdiği röportajda simülasyonların yeni güç ünitelerindeki enerji yönetimiyle ilgili sorunları erkenden ortaya çıkardığını ancak kuralları değiştirme girişimlerinin bazı motor üreticilerinin itirazları nedeniyle zorlaştığını belirtti.

Tombazis'e göre yeni güç ünitelerinin geliştirilmesi sırasında ortaya çıkan teknik sorunlar, düzenlemelerde değişiklik yapılmasını gerektirecek kadar erken fark edilmişti. Ancak kuralların değiştirilmesi için gereken oylama süreçleri ve üreticilerin farklı çıkarları, düzeltici adımların atılmasını zorlaştırdı.

Tombazis, "Düzenlemeler ilk kez 2022'nin sonlarına doğru onaylandığında, o noktadan itibaren yönetişim adı verilen bölüm devreye girdi. Bunlar, düzenlemelerin nasıl değiştirilebileceğini belirleyen kurallar. Temel olarak bir oylama yapılması gerekiyor."

"Elbette değişiklik için FIA ve Formula 1 yönetiminin desteği şart. Bunun yanı sıra, konunun niteliğine bağlı olarak takımların veya motor üreticilerinin belirli bir oranının da değişikliği desteklemesi gerekiyor." dedi.

Tombazis, enerji yönetimiyle ilgili sorunların sanılandan daha erken fark edildiğini belirterek şöyle konuştu: "Enerjiyle ilgili sorunların bulunduğu ve kullanılabilir enerjinin başlangıçta düşünüldüğü kadar fazla olmadığı oldukça erken anlaşıldı."

"Değişiklik yapmak oldukça zordu çünkü her seferinde oylama yapılması gerekiyordu. Bazı üreticiler geliştirme çalışmalarında belirli bir yola girmişti ve o aşamada kuralların değiştirilmesine kesinlikle karşı çıkıyorlardı."

"İlk araçlar ortaya çıktığında olumlu geri bildirimler aldık ancak bazı sorunlarla da karşılaştık. Neyse ki o noktada üreticileri değişiklikleri desteklemek için oy kullanmaya ikna edebildik."

2026 güç ünitesi düzenlemelerinin getirdiği sorunlar, sezon içinde kuralların yeniden ele alınmasına yol açtı. Motor üreticileri, mevcut nesil güç ünitelerindeki eksiklikleri gidermek amacıyla düzenlemelerde değişiklik yapılmasını kabul etti. Tombazis, yeni güç ünitesi düzenlemelerinin ortaya çıkardığı sorunları kabul etse de eski motorların terk edilmesi kararını savundu.

FIA yetkilisine göre 2021 yılında, önceki güç ünitesi kurallarının devam etmesi durumunda Formula 1'in motor üreticisi sayısının yalnızca ikiye düşmesi yönünde ciddi bir risk bulunuyordu. Bu nedenle kapsamlı bir düzenleme değişikliğinin gerekli olduğunu düşünüyor.

Tombazis, "2021 yılında, büyük bir düzenleme değişikliğine gitmezsek Formula 1'de yalnızca iki motor üreticisinin kalacağına dair çok ciddi bir endişemiz vardı. Bana göre bu endişe gerçeğe dönüşecekti."

"Bir şey yapmamış olsaydık bugün tüm araçlar Ferrari veya Mercedes motorları kullanıyor olabilirdi. Bunun spor için en iyi sonuç olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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- Motorsport.com Ekibi

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