FIA, 2026 için Honda ve Porsche'yi bekliyor

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Kısa bir süre önce motor üreticilerinin, Formula 1'in yeni nesil güç ünitelerine geçeceği 2026 yılında, sporda yer alacağını doğrulamak için acele etmediği ortaya çıkmıştı ancak durum yavaş yavaş değişiyor.

Auto Motor und Sport'a göre Audi'nin ardından Mercedes ve Red Bull Powertrains (RBPT) de yeni dönemde sporda yer almak için gerekli başvuruları tamamladılar. Önümüzdeki haftalarda Renault'dan da benzer bir hareket gelmesi bekleniyor. Fakat Ferrari ise pek acele etmiyor.

FIA, son başvuru tarihini 15 Kasım'a ertelemişti ve bu tarih çoktan geride kaldı fakat bu, başvurular için bir engel teşkil etmiyor.

FIA'nın güç ünitesi tedarikçileri için belirlediği son tarih duruma göre değişebiliyor çünkü motorlarla ilgili yeni kurallar çok karmaşık ve tüm paydaşların önce bunu ayrıntılı olarak incelemesi gerekiyor.

Renault bunu çoktan yaptı ve Alpine'in CEO'su Laurent Rossi, son yasal sorunlar çözüldükten sonra önümüzdeki iki hafta içinde başvuracaklar söyledi.

Sadece Ferrari henüz adım atmamış durumda. Maranello merkezli ekip, belirgin şekilde artan kayıt ücreti ve tedarik maliyetleri gibi finansal tarafla alakalı bazı rahatsızlıklar yaşıyor. Ancak mesele sadece bu da değil: Ferrari, FIA'nın bütçe sınırını doğru şekilde uygulayıp uygulayamayacağı, güç ünitesi tedarikçisi olmak isteyen yeni şirketlere nasıl bir öncelik tanınacağı ve gelecekte otomobil üreticilerinden birinin ya da diğerinin ortağı olması durumunda RBPT'nin durumunun ne olacağı konusunda endişeli görünüyor.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari Fotoğraf: Ferrari

Red Bull, yeni bir üretici olarak kabul gördüğü için 2026 güç ünitesini hazırlarken diğer üreticilere kıyasla daha fazla para harcayabilecek.

Fakat Ferrari, Honda 2026'dan önce Formula 1'e dönmeye karar verirse ne olacağını tam olarak bilmek istiyor, çünkü o zaman RBPT artık "yeni üretici" statüsünü kaybedecek.

Honda'nın planlarını, şirketin Red Bull Racing ile önümüzdeki hafta yapmayı planladığı şampiyonluk kutlamasının ardından açıklaması mümkün. Ancak padokta Honda'nın Red Bull'un ortağı olmak yerine, bağımsız bir üretici olarak gridde yer almak istediğine dair söylentiler var. İddialara göre Japon üretici, yeni bir güç ünitesi geliştirmek ve ardından başka bir takımla ortaklık kurmak istiyor.

Fakat, RBPT büyük otomobil şirketleri için çok cazip bir ortak olmaya devam ediyor. Milton Keynes merkezli ekip, şimdiden 300 çalışanı olan son teknoloji bir motor fabrikası kurdu ve halihazırda prototip bir içten yanmalı motor test ediyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, geçtiğimiz günlerde sadece Honda'nın değil, diğer potansiyel ortakların da RBPT ile çalışmakla ilgilendiğini ima etti.

Aynı zamanda FIA ve Formula 1 yönetimi Porsche'yi de 2026'da Formula 1'e girmek için ikna etmeye çalışıyor fakat Red Bull'la anlaşmaya varılamamasının ardından ellerine çok fazla seçenek mevcut değil.