FIA, 2026 F1 motor ve aerodinamik kural değişikliklikleriyle ilgili son hedeflerini açıkladı

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Formula 1 Komisyonu, bugün Londra'da toplandı ve bu toplantının ana gündem maddelerinden birisi de 2026 F1 güç üniteleriydi.

2026 sezonunda kullanılması planlanan yeni nesil Formula 1 güç ünitelerinin gelişim için temel hedefler daha önce belirlenmiş dört temel prensip üzerinde şekillendi.

Bunlar şöyle listelendi:

Gösterinin korunması : 2026 güç ünitesi, günümüzle benzer güce sahip olmalı ve üreticiler arasında çok fazla güç farkı olmaksızın yüksek devirli bir içten yanmalı V6 motora dayanmalı.

Çevresel sürdürülebilirlik: 2026 güç ünitesinde elektrik gücü %50'ye çıkmalı ve tamamen sürdürülebilir yakıtlar kullanılmalı.

2026 güç ünitesinde elektrik gücü %50'ye çıkmalı ve tamamen sürdürülebilir yakıtlar kullanılmalı. Finansal Sürdürülebilirlik: Formula 1'in ileri teknoloji imajını korurken, üreticiler için maliyetler azaltılmalı.

Formula 1'in ileri teknoloji imajını korurken, üreticiler için maliyetler azaltılmalı. Yeni üreticiler için çekicilik: Yeni kurallara, spora giren yeni üreticilerin seriye rekabetçi şekilde katılmalarını sağlayacak çekicilikte olmalı.

Güç ünitesi için planlanan yeni düzenlemeler, aerodinamik kuralların değişmesine yol açacak. Ön çalışmaların ardından FIA, bazı ön hedefler belirledi.

Bunlar şöyle belirtildi:

Araçların stabilitesini ve verimliliğini artırmak için sürüklenmede önemli bir azalmaya gidilmesi ve güç ünitesini performansının iyileştirilmesi.

Yakın yarışlar ve araçların birbirini takip edebilmesi hakkında edinilen son bilgilerin korunması ve geliştirilmesi.

Araç boyutlarının azaltılması.

Araçların ağırlığındaki artışın azaltılması veya sınırlandırılması.

Maliyetlerin düşürülmesi amacıyla stratejik olarak seçilen parçaların standartlaştırılması veya basitleştirilmesi. Sürdürülebilir malzeme veya teknoloji kullanımının genişletilmesi.

Araç güvenliği alanındaki yeniliklerin devamı.

Öte yandan FIA, 2023 yılında tüm F1 pilotları için kask kamerasını zorunlu kıldı.

Tarafların oybirliğiyle vardığı anlaşmaya göre 2023'ten itibaren tüm sürücüler kask kamerası kullanmak zorunda olacak.

FIA ayrıca 2023 sezonunda lastik seti anlamında da değişikliğe gitti. Buna göre gelecek yıl iki yarışta, pilot başına ayrılan lastik sayısı 13'ten 11'e indirilecek. F1, böylelikle gelecekte bu biçime geçme olasılığını değerlendirecek.

Pirelli tyres Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images