FIA, 2026 F1 sezonu öncesinde aerodinamik testlerin yapılmasına ciddi kısıtlama getirdi

F1 Komisyonu'nun son toplantısında varılan anlaşma uyarınca, takımların 1 Ocak 2025'e kadar yeni özel araçlar için herhangi bir rüzgar tüneli ya da CFD çalışması yapmalarına izin verilmeyerek, 2022'deki son büyük kural değişikliği öncesinde yapılan benzer bir düzenleme yansıtıldı.

Gelecekteki teknik düzenlemeler henüz kesinleşmedi, ancak takımlar ne yönde ilerleneceğini şimdiden iyi bir şekilde anladılar.

Alışılmadık bir şekilde 2023 sportif yönetmelikleri, 2026 ATR yasağının 1-31 Aralık tarihleri arasında uygulanması için Dünya Şampiyonasının bitiminden sonra değiştirilirken, aynı değişiklikler 2024 kurallarında da yapıldı.

Her iki yıl için de spor yönetmelikleri artık şöyle diyor: "2026 sezonu için geliştirme amaçlı testleri önlemek amacıyla, 1/12/2023 tarihinden 1/1/2025 tarihine kadar, RWTT [kısıtlı rüzgar tüneli testi] yalnızca 2023, 2024 veya 2025 F1 teknik düzenlemelerine büyük ölçüde uyan ölçekli bir model kullanılarak gerçekleştirilebilir."

"Minimum hava kanalına sahip fren sistemi bileşenleri geliştirmeyi amaçlayan dyno testleri haricinde ve bu testlerin aynı zamanda üstyapı (karoser) olarak sınıflandırılan parçaların veya sistemlerin performansını veya dayanıklılığını test etmemesi (veya herhangi bir şekilde tesadüfi veri veya bilgi sağlamaması) koşuluyla, kısmen veya tamamen 2026 F1 teknik düzenlemelerinin taslakları ve/veya yayınlanmış versiyonları veya FIA tarafından önerilen 2026 üstyapı geometrileri ve konseptleri ile uyumlu ve/veya bunlardan türetilmiş araç geometrisi kullanılarak hiçbir rüzgar tüneli testi gerçekleştirilemez."

Benzer ifadeler 2026 CFD simülasyonlarını da 2024 sonuna kadar yasaklıyor.

Takımların 2026 için aerodinamik test kısıtlama kuralları kapsamına girmeyen ön AR&GE çalışmaları yapmalarına hâlâ izin verilmiyor.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images AlphaTauri ekip üyeleri padokta Pirelli lastikleri üzerinde çalışıyor

2024 F1 sportif düzenlemelerinde yapılan diğer değişikliklerde, alternatif lastik tahsisinin kaldırılması onaylanırken, Pirelli lastik testi için izin verilen günler 35'ten 40'a çıkarıldı ve bu testin yalnızca ilk yarış ile 15 Aralık arasında yapılması zorunluluğu kaldırıldı.

Temmuz ayında Silverstone'da yapılan ancak başarısızlıkla sonuçlanan ilk denemenin ardından, sprey azaltma testleriyle ilgili bir FIA projesi için özel olarak ayrılan dört gün de kurallara dahil edildi.

Onaylanan diğer değişiklikler, gridden durarak start için bildirim süresinin iki dakikadan sadece bir dakikaya ve pit yolu açılış süresi starttan önce 50 dakikadan 40 dakikaya indirilmesi oldu. Böylece yarış öncesi prosedürü azaltıldı.

Pit alanı startlarıyla ilgili kurallarda yapılan değişikliğe göre, takımlar sadece "formasyon turunun başlamasından 90 saniye sonra sona eren bir süre boyunca hızlı şeritteki araçlar üzerinde çalışabilir ve bu süreden sonra tüm personel ve ekipman hızlı şeritten çıkmalıdır."

Sıralama ve Sprint sıralama sonrası incelemeyle ilgili kuralda küçük bir değişiklik yapıldı. Buna göre FIA artık daha önce olduğu gibi "en az üç" yerine daha fazla sayıda aracı kontrol için seçebilecek.

FIA ayrıca, yarışların kalabalık olmadan ve personel kısıtlamaları vb. ile yapıldığı COVID döneminden kalan "kapalı etkinlik" ile ilgili tüm referansları da sildi.