FIA, 2026 Ekim’i bir kez daha “Gönüllüler ve Görevliler Ayı” ilan etti

Makao'daki FIA Konferansı sırasında duyurulan ikinci “FIA Gönüllüler ve Görevliler Ayı”, her yıl 60.000'den fazla motor sporları etkinliğine destek veren yaklaşık 300.000 ücretsiz görevli, gözetmen ve gönüllüyü odak noktasına alacak. Bu girişim, yalnızca mevcut gönüllüleri takdir etmeyi değil, aynı zamanda yeni bir nesli de spora katılmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası'ndan taban düzeydeki karting ve kulüp yarışlarına kadar gönüllüler; bayrak gözetmenliği, tıbbi destek ve kurtarma operasyonları gibi pek çık kritik roller üstleniyor ve devasa organizasyonları mümkün kılıyorlar.

FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, geçen yıl ilki düzenlenen kampanyanın başarısının, sporun arkasındaki bu görünmeyen iş gücünü takdir etmenin önemini kanıtladığını belirtti ve şunları ekledi: "Gönüllüler ve görevliler sporumuzun can damarıdır.”

FIA President Mohammed Ben Sulayem Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

“Onların özverisi, profesyonelliği ve tutkusu olmasaydı pistlerde veya ralli etaplarında yarışamazdık. Geçen yıl ilk Gönüllüler ve Görevliler Ayı'nı başlattık ve federasyonumuz genelinde etkinlikler düzenlemek ve gönüllülerin üstlendiği hayati rolü takdir etmek için bir araya geldik.”

“Bu topluluğumuzun ekim ayında gönüllülerimizi ve görevlilerimizi kutlamak için yeniden bir araya gelecek olmasından gurur duyuyorum."

FIA, 149 üye kulübünden oluşan topluluğun, ay boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini açıkladı. Bu etkinlikler arasında dünya şampiyonası mücadelelerinde yapılacak özel programlar, gönüllü takdir ödülleri ve yeni isimleri gönüllülük faaliyetine kazandırmak amacıyla düzenlenen kurslar yer alıyor

FIA Spor Genel Sekreteri Valerio Iachizzi, yönetim organının sporun her seviyesindeki görevliler için eğitim yollarını güçlendirme çabalarını vurguladı: "Ekim ayındaki ikinci FIA Gönüllüler ve Görevliler Ayı, sporumuza en alt seviyeden dünya şampiyonalarına kadar güç verenlerin katkılarını öne çıkarmak için harika bir fırsat olacak.”

Pist görevlileri pisti süpürüyor Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“FIA Görevliler Departmanı aracılığıyla, gönüllülere ve görevlilere her zamankinden daha fazla eğitim ve gelişim fırsatı sunuyor, dünyanın her yerinde motor sporlarının gerçekleşmesini sağlayan emekçileri sonuna kadar destekliyoruz."

Bu girişim; ödül programları, perde arkası içerikler ve kulüplerin yeni görevliler bulup geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan işe alım kampanyalarının yer aldığı 2025 yılındaki ilk faaliyetlerin üzerine inşa ediliyor.

Duyurunun bir parçası olarak FIA, 2025 yılında "FIA Yılın Öne Çıkan Görevlisi" seçilen Stephen Harding'in hikayesine de dikkat çekti.

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Harding, onlarca yılını Güney Afrika ve Afrika kıtası genelinde motor sporlarına hizmet ederek geçirdi; binek otomobil, ralli, ralli kros, Formula E ve ralli raid şampiyonalarında liderlik rolleri üstlendi. FIA, Harding’in genç görevlilere danışmanlık yapma ve yeni nesil yarış organizatörlerinin yetiştirilmesine yardımcı olma konusundaki kararlılığını övdü.

Birçok bölgede gönüllülerin gece gündüz demeden çalıştığı ve motor sporlarının küresel olarak büyümeye devam ettiği bu dönemde FIA, Ekim ayındaki ekinliklerin hem halihazırda bu işe gönül verenleri onurlandırmasını hem de daha fazla insanı sporun perde arkasına geçmeye teşvik etmesini umuyor.

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