FIA, 2026 araçlarını 40 ila 50 kg hafifletmeyi düşünüyor

Formula 1'de araç ağırlığı, son 10 yıllık dilimde yapılan kural değişikliklerinin ardından önemli bir konu haline gelmeye başladı.

Her kural değişikliğinde araç ağırlığı artıyor ve bu da günümüz araçlarının eskisinden daha hantal olmasına neden oluyor.

FIA, 2026'da yapılacak kural değişikliğiyle beraber araçların hem boyutunda hem de ağırlığında değişiklikler yapmayı planlıyor.

Speedcafe, konuyla ilgili küçük bir araştırma yaptı ve FIA'nın tek koltuklu yarışlar bölümü başkanı Nikolas Tombazis ile görüştü.

Mevcut nesil araçların minimum ağırlığı 796 kg olmak zorunda; bu 2021'e kıyasla araçların 40 kg daha ağır olduğu anlamına geliyor. Formula 1 araçları dünya şampiyonası tarihinde hiç bu kadar ağır olmamıştı. Ancak bu birkaç faktörden kaynaklanıyor; ilki hibrit güç ünitelerinin çok ağır olması. İkinci nokta ise modern araçları daha güvenli hale getirmek adına yapılan güvenlik çalışmaları.

Yeni nesil güç ünitelerine geçmeden araçlar sadece 642 kg ağırlığındaydı. Ayrıca 80'lerin ve 90'ların başında araç ağırlığı 500 kg'ı geçmiyordu.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images The drivers launch for the start of the Sprint

Ancak çarpışma testi gereklilikleri, daha güçlü ve daha ağır şasi bileşenleri ve çarpışma emici sistemler, araçların ağırlaşmasına yol açtı. Sonuç olarak, mevcut nesil araçlar çok ağır ve hantal hale geldi. Hal böyle olunca mevcut sürücüler bu araçları kullanmayı eskisi kadar eğlenceli bulmuyor.

FIA'nın yaşadığı zorluk ise güvenliği azaltmadan mevcut araçların ağırlığını azaltmak.

Tombazis bu konuda şöyle diyor: "Lewis Hamilton'ın 2007'de şampiyonadaki ilk yarışına çıkmasından bu yana araçlar yaklaşık 150 kg daha ağır hale geldi."

"Bu büyük ölçüde güç ünitesinin ve tüm elektrikli bileşenlerin ağırlığından kaynaklanıyor."

"Motor sporları hayranları bunu çok istese de atmosferik motorlara geri dönebileceğimizi düşünmüyoruz. Onları anlıyoruz fakat gezegenimizde olup bitenlere karşı sorumlu bir tutum sergilemek zorundayız."

"Ağırlıkla ilgili ikinci önemli husus güvenlik, üçüncü faktör teknik karmaşıklık ve dördüncüsü de geometri."

"Araçlar genişleyip, tekerlekler büyüdükçe, ağırlık yıllar içinde epey arttı. Bunu 2026 yılına kadar 40/50 kg azaltabileceğimize inanıyoruz. Bu zor bir görev, ancak yapılabileceğine inanıyoruz."

Tombazis, minimum ağırlık sınırını kaldırmak gibi bir planları olmadığını da ekledi.

"Minimum ağırlık gibi bir parametrenin gerekli olup olmadığı birçok kez tartışıldı."

"Fakat biz bu parametrenin tamamen kaldırılmasının, ağırlık azaltma konusunda sonu gelmez bir mücadeleye yol açacağına ve bunun da öngörülemeyen sonuçlara sebep olabileceğine inanıyoruz."

"Dolayısıyla minimum ağırlık 2026'da kalacak ve bundan sonra da değiştirmeyeceğiz."

"Bazı elektronik üniteler eklendiğinde ya da lastikler ağırlaştığında ağırlığı birkaç kilogram artırma arzusuna boyun eğmeyeceğiz."

"2026'da bazı takımların daha ağır araçlara sahip olacağını düşünüyorum."