FIA, 2026 araçlarını 40 ila 50 kg hafifletmeyi düşünüyor

Formula 1'de araç ağırlığı, son 10 yıllık dilimde yapılan kural değişikliklerinin ardından önemli bir konu haline gelmeye başladı.

Her kural değişikliğinde araç ağırlığı artıyor ve bu da günümüz araçlarının eskisinden daha hantal olmasına neden oluyor.

FIA, 2026'da yapılacak kural değişikliğiyle beraber araçların hem boyutunda hem de ağırlığında değişiklikler yapmayı planlıyor.

Speedcafe, konuyla ilgili küçük bir araştırma yaptı ve FIA'nın tek koltuklu yarışlar bölümü başkanı Nikolas Tombazis ile görüştü.

Mevcut nesil araçların minimum ağırlığı 796 kg olmak zorunda; bu 2021'e kıyasla araçların 40 kg daha ağır olduğu anlamına geliyor. Formula 1 araçları dünya şampiyonası tarihinde hiç bu kadar ağır olmamıştı. Ancak bu birkaç faktörden kaynaklanıyor; ilki hibrit güç ünitelerinin çok ağır olması. İkinci nokta ise modern araçları daha güvenli hale getirmek adına yapılan güvenlik çalışmaları.

Yeni nesil güç ünitelerine geçmeden araçlar sadece 642 kg ağırlığındaydı. Ayrıca 80'lerin ve 90'ların başında araç ağırlığı 500 kg'ı geçmiyordu.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

The drivers launch for the start of the Sprint