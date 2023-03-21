Önceki / Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler Sonraki / Magnussen: "Umarım aynı performansı Melbourne'de de sergileriz"
Formula 1 Haberler

FIA, 2025 sonrası için F1 lastiği tedarik ihalesini başlattı

FIA, 2025 yılında başlayıp, dört sezon sürecek yeni dönem için lastik tedarik ihalesini başlattı.

Matt Kew
Ekleyen:
FIA, 2025 sonrası için F1 lastiği tedarik ihalesini başlattı
Haberi dinle

Pirelli 2011 yılından bu yana serinin tek lastik tedarikçisi konumunda. Oysa 2000'li yılların başında Michelin ve Bridgestone gibi iki farklı lastik üreticisi vardı.

Bridgestone son olarak 2010 yılında F1'e lastik tedarik etti ve 2011'den bu yana tedarik hakkı Pirelli'nin elinde.

Anlaşma 2025 sonrasında bitiyor ve FIA, sonraki dönem için yeni bir lastik ihalesi başlattı. İhale tüm lastik üreticilerine açık fakat bir kez daha Pirelli'nin başvurması ve tedarik hakkını elinde tutması bekleniyor.

Tek lastik üreticisi olma konusunda anlaşma imzalayan üretici, aynı zamanda Formula 2 ve Formula 3 şampiyonaları için de anlaşma yapmış olacak.

Bu yeni anlaşma 2025 sezonu için yürürlüğe girecek ve en az üç sezon sürecek. 2028 için bir opsiyon da mevcut olacak.

Tasarım ve istenen lastik davranışı, 2023'teki tasarımla büyük ölçüde aynı olacak. Ayrıca jantlar da yine aynı boyutta olacak ve lastikler yol araçlarıyla benzer yönde gidecek.

FIA'nın açıklamasında, "Bu hedefler, ticari hak sahipleri ve takımlarla yapılan istişareler sonucu alınmıştır."

"Geniş bir çalışma aralığı sağlamak, aşırı ısınmayı en aza indirmek ve düşük aşınmaya sahip olmak adına tasarlanan bu lastikler, aynı zamanda stratejide çeşitlilik imkanı da yaratıyor." denildi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, locks-up his brakes and smokes his tyres

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, locks-up his brakes and smokes his tyres

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Ancak yeni tedarikçi için belirlenen yönerge, F1'in 2030 yılına kadar net sıfır karbon olma hedefinin bir uzantısı olarak, sürdürülebilirliğe daha fazla dikkat edilmesini de kapsıyor.

Açıklamada, "İhale ayrıca potansiyel tedarikçilerin Formula 1'de kullanılan lastiklerin çevresel etkilerinin bir analizini sunmalarını gerektirecek. Kazanan teklifin, lastiklerin tüm çalışma döngüsünde en iyi uygulamayı ve yeniliği göstermesi gerekecek." denildi.

F2 ve F3 tedarik anlaşması için daha ayrıntılı bir teknik özet önümüzdeki iki hafta içinde yayınlanacak.

paylaşım
yorumlar

Suudi Arabistan Grand Prix'si hafta sonuna dair bazı ilginç istatistikler

Magnussen: "Umarım aynı performansı Melbourne'de de sergileriz"
Matt Kew Daha fazlası
Matt Kew
Alpine, Ocon'un aldığı üç cezanın ardından "prosedür değişikliği" yaptı

Alpine, Ocon'un aldığı üç cezanın ardından "prosedür değişikliği" yaptı

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Alpine, Ocon'un aldığı üç cezanın ardından "prosedür değişikliği" yaptı Alpine, Ocon'un aldığı üç cezanın ardından "prosedür değişikliği" yaptı

Norris "en kolay virajda" yaptığı "aptalca hata" nedeniyle kendisine kızıyor

Norris "en kolay virajda" yaptığı "aptalca hata" nedeniyle kendisine kızıyor

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Norris "en kolay virajda" yaptığı "aptalca hata" nedeniyle kendisine kızıyor Norris "en kolay virajda" yaptığı "aptalca hata" nedeniyle kendisine kızıyor

GPS verileri, Verstappen'in Suudi Arabistan GP yarışı için neyi işaret ediyor?

GPS verileri, Verstappen'in Suudi Arabistan GP yarışı için neyi işaret ediyor?

Formula 1
Suudi Arabistan GP

GPS verileri, Verstappen'in Suudi Arabistan GP yarışı için neyi işaret ediyor? GPS verileri, Verstappen'in Suudi Arabistan GP yarışı için neyi işaret ediyor?

Son Haberler

Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek"

Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek"

MGP MotoGP

Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek" Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek"

Kravitz: "Tüm dikkatler Red Bull'un DRS hızında olacak"

Kravitz: "Tüm dikkatler Red Bull'un DRS hızında olacak"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Kravitz: "Tüm dikkatler Red Bull'un DRS hızında olacak" Kravitz: "Tüm dikkatler Red Bull'un DRS hızında olacak"

Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı"

Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı" Brundle: "Verstappen'in ekibi Perez'in hızı karşısında şaşırdı"

Aston Martin: "Cidde yarışı AMR23'ün performansını doğruladı"

Aston Martin: "Cidde yarışı AMR23'ün performansını doğruladı"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Aston Martin: "Cidde yarışı AMR23'ün performansını doğruladı" Aston Martin: "Cidde yarışı AMR23'ün performansını doğruladı"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.