FIA, 2025 sonrası için F1 lastiği tedarik ihalesini başlattı

Pirelli 2011 yılından bu yana serinin tek lastik tedarikçisi konumunda. Oysa 2000'li yılların başında Michelin ve Bridgestone gibi iki farklı lastik üreticisi vardı.

Bridgestone son olarak 2010 yılında F1'e lastik tedarik etti ve 2011'den bu yana tedarik hakkı Pirelli'nin elinde.

Anlaşma 2025 sonrasında bitiyor ve FIA, sonraki dönem için yeni bir lastik ihalesi başlattı. İhale tüm lastik üreticilerine açık fakat bir kez daha Pirelli'nin başvurması ve tedarik hakkını elinde tutması bekleniyor.

Tek lastik üreticisi olma konusunda anlaşma imzalayan üretici, aynı zamanda Formula 2 ve Formula 3 şampiyonaları için de anlaşma yapmış olacak.

Bu yeni anlaşma 2025 sezonu için yürürlüğe girecek ve en az üç sezon sürecek. 2028 için bir opsiyon da mevcut olacak.

Tasarım ve istenen lastik davranışı, 2023'teki tasarımla büyük ölçüde aynı olacak. Ayrıca jantlar da yine aynı boyutta olacak ve lastikler yol araçlarıyla benzer yönde gidecek.

FIA'nın açıklamasında, "Bu hedefler, ticari hak sahipleri ve takımlarla yapılan istişareler sonucu alınmıştır."

"Geniş bir çalışma aralığı sağlamak, aşırı ısınmayı en aza indirmek ve düşük aşınmaya sahip olmak adına tasarlanan bu lastikler, aynı zamanda stratejide çeşitlilik imkanı da yaratıyor." denildi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, locks-up his brakes and smokes his tyres

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images