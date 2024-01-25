FIA, 2024 F1 katılımcı listesini güncelledi, AlpaTauri'nin ismi değiştirildi
AlphaTauri'nin takım adını değişmesiyle, 2024 F1 katılımcı listesi de resmen açıklandı.
FIA, 2024 Formula 1 sezonu için katılımcı listesini güncelledi ve daha önce şampiyonada AlphaTauri adıyla yarışan takımın adında değişiklik yaptı.
Faenza merkezli takım bundan sonra Visa Cash App RB Formula One Team olarak bilinecek.
Ekibi yöneten şirketin yeni adı ise Racing Bullss SpA olarak listendi. Bundan önce tam isim Scuderia AlphaTauri SpA olarak belirtilmişti.
Racing Bulls markasının, gelecekte takımın ana adı olması oldukça muhtemel.
2024 F1 katılımcı listesi:
|No
|Sürücü
|Şirket
|Takım
|Şasi
|Motor
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing Limited
|Oracle Red Bull Racing
|Red Bull Racing
|Honda RBPT
|11
|Sergio Perez Mendoza
|Red Bull Racing Limited
|Oracle Red Bull Racing
|Red Bull Racing
|Honda RBPT
|63
|George Russel
|Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.
|Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team
|Mercedes
|Mercedes
|44
|Lewis Hamilton
|Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.
|Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team
|Mercedes
|Mercedes
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari Spa
|Scuderia Ferrari
|Ferrari
|Ferrari
|55
|Carlos Sainz
|Ferrari Spa
|Scuderia Ferrari
|Ferrari
|Ferrari
|81
|Oscar Piastri
|McLaren Racing Ltd.
|McLaren Formula 1 Team
|McLaren
|Mercedes
|4
|Lando Norris
|McLaren Racing Ltd.
|McLaren Formula 1 Team
|McLaren
|Mercedes
|18
|Lance Stroll
|AMR GP Limited
|Aston Martin Aramco Formula 1 Team
|Aston Martin Aramco
|Mercedes
|14
|Fernando Alonso Diaz
|AMR GP Limited
|Aston Martin Aramco Formula 1 Team
|Aston Martin Aramco
|Mercedes
|31
|Esteban Ocon
|Alpine Racing Limited
|BWT Alp F1 Team
|Alpine
|Renault
|10
|Pierre Gasly
|Alpine Racing Limited
|BWT Alp F1 Team
|Alpine
|Renault
|23
|Alexander Albon
|Williams Grand Prix Engineering Limited
|Williams Racing
|Williams
|Mercedes
|2
|Logan Sargent
|Williams Grand Prix Engineering Limited
|Williams Racing
|Williams
|Mercedes
|22
|Yuki Tsunoda
|Racing Bulls SpA
|Visa Cash App RB Formula 1 Team
|RB
|Honda RBPT
|3
|Daniel Ricciardo
|Racing Bulls SpA
|Visa Cash App RB Formula 1 Team
|RB
|Honda RBPT
|77
|Valtteri Bottas
|Sauber Motorsport AG
|Stake F1 Team Kick Sauber
|Kick Sauber
|Ferrari
|24
|Guanyu Zhou
|Sauber Motorsport AG
|Stake F1 Team Kick Sauber
|Kick Sauber
|Ferrari
|20
|Kevin Magnussen
|Haas Formula LLC
|MoneyGram Haas F1 Team
|Haas
|Ferrari
|27
|Nico Hulkenberg
|Haas Formula LLC
|MoneyGram Haas F1 Team
|Haas
|Ferrari
Son Haberler
WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı
WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı WRC Monte Carlo: Evans yeni sezona mükemmel bir başlangıç yaptı
Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir"
Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir" Eski Mercedes CEO'su Fry: "Verstappen berbat bir araçta da kazanabilir"
WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!
WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı! WSBK Jerez testi 2. gün: Bulega tur rekoruyla lider, Toprak ısınmaya başladı!
F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı
F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı F2 takımları Barselona'da yeni araçlarıyla ilk test sürüşünü tamamladı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar