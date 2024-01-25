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FIA, 2024 F1 katılımcı listesini güncelledi, AlpaTauri'nin ismi değiştirildi

AlphaTauri'nin takım adını değişmesiyle, 2024 F1 katılımcı listesi de resmen açıklandı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
The Safety Car on the grid

FIA, 2024 Formula 1 sezonu için katılımcı listesini güncelledi ve daha önce şampiyonada AlphaTauri adıyla yarışan takımın adında değişiklik yaptı.

Faenza merkezli takım bundan sonra Visa Cash App RB Formula One Team olarak bilinecek.

Ekibi yöneten şirketin yeni adı ise Racing Bullss SpA olarak listendi. Bundan önce tam isim Scuderia AlphaTauri SpA olarak belirtilmişti.

Racing Bulls markasının, gelecekte takımın ana adı olması oldukça muhtemel.

2024 F1 katılımcı listesi:

No Sürücü Şirket Takım Şasi Motor
1 Max Verstappen Red Bull Racing Limited Oracle Red Bull Racing Red Bull Racing Honda RBPT
11 Sergio Perez Mendoza Red Bull Racing Limited Oracle Red Bull Racing Red Bull Racing Honda RBPT
63 George Russel Mercedes-Benz Grand Prix Ltd. Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team Mercedes Mercedes
44 Lewis Hamilton Mercedes-Benz Grand Prix Ltd. Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team Mercedes Mercedes
16 Charles Leclerc Ferrari Spa Scuderia Ferrari Ferrari Ferrari
55 Carlos Sainz Ferrari Spa Scuderia Ferrari Ferrari Ferrari
81 Oscar Piastri McLaren Racing Ltd. McLaren Formula 1 Team McLaren Mercedes
4 Lando Norris McLaren Racing Ltd. McLaren Formula 1 Team McLaren Mercedes
18 Lance Stroll AMR GP Limited Aston Martin Aramco Formula 1 Team Aston Martin Aramco Mercedes
14 Fernando Alonso Diaz AMR GP Limited Aston Martin Aramco Formula 1 Team Aston Martin Aramco Mercedes
31 Esteban Ocon Alpine Racing Limited BWT Alp F1 Team Alpine Renault
10 Pierre Gasly Alpine Racing Limited BWT Alp F1 Team Alpine Renault
23 Alexander Albon Williams Grand Prix Engineering Limited  Williams Racing Williams Mercedes
2 Logan Sargent Williams Grand Prix Engineering Limited  Williams Racing Williams Mercedes
22 Yuki Tsunoda Racing Bulls SpA Visa Cash App RB Formula 1 Team RB Honda RBPT
3 Daniel Ricciardo Racing Bulls SpA Visa Cash App RB Formula 1 Team RB Honda RBPT
77 Valtteri Bottas Sauber Motorsport AG Stake F1 Team Kick Sauber Kick Sauber Ferrari
24 Guanyu Zhou Sauber Motorsport AG Stake F1 Team Kick Sauber Kick Sauber Ferrari
20 Kevin Magnussen Haas Formula LLC MoneyGram Haas F1 Team Haas Ferrari
27 Nico Hulkenberg Haas Formula LLC MoneyGram Haas F1 Team Haas Ferrari
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