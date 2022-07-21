FIA, 2023'ten itibaren F1'deki personelin iş yükünü azaltacak

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24 yarıştan oluşması beklenen 2023 sezonu yaklaşırken takımlar da personelin üzerindeki iş yükünü azaltmaya çalışan bu girişime desteklerini sundular.

Operasyon alanındaki personel şu anda Çarşamba, Perşembe ve Cuma akşamları olmak üzere sırasıyla 1, 2 ve 3. Kısıtlı Dönemler olarak bilinen, araçlarda çalışamayacakları ve padoktan ayrılmaları gereken üç zaman kısıtlamasına tabi.

3. kısıtlı dönem, 3. antrenman seansının başlamasından 13 saat önce başlıyor. Bununla birlikte, 2023 FIA Spor Düzenlemelerine göre gelecek yıldan itibaren bu süre 14 saate çekilecek. 2024'te ise 15 saate çekilmesi planlanıyor.

Dolayısıyla takımlar, şu anki Cuma akşamı hazırlık görevlerinin aynısını, ancak iki saat daha kısa bir sürede gerçekleştirme zorluğuyla karşı karşıya kalacaklar. Ayrıca takımlara tanınan zaman kısıtlaması muafiyetlerinin sayısı da azaltılacak.

Muafiyetler başlangıçta acil durumlarda kullanılmaya yönelikti ve takımlara bu konuda oldukça cömert davranılmıştı. Bununla birlikte muafiyetler genellikle yeni güncelleme paketleri geciktiğinde ve takımların paketleri hafta sonuna yetiştirmesi gerektiğinde kullanıldı.

Aslında ekipler, muafiyetlerin sayısını azaltarak “kendilerinden kurtulmayı” kabul ettiler, böylece onları rutin olarak kullanma cazibesini de yok ettiler.

The paddock Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Takımlar şu anda Çarşamba akşamları için sekiz muafiyet kullanma hakkına sahip. Bu 2023'te dörde, 2024'te ikiye indirilecek. Perşembe akşamları için muafiyet sayısı ise altı. Bu da 2023'te üçe, 2024'te ikiye indirilecek.

Cuma gecesi iki muafiyet kullanma hakkı ise devam edecek.

Fransa GP'den itibaren uygulanacak değişiklikle ise Çarşamba ve Perşembe sokağa çıkma yasaklarının başlamasıyla birlikte operasyon personelinin padoktan ayrılmaları gerekmeyecek. Bu personele "yalnızca egzersiz yapmak, yemek yemek ve sosyalleşmek amacıyla" ekstra bir saat daha tanındı.

Bu hareket, personelin pistte koşmasına, bisiklete binmesine veya akşam yemeği yemesine izin vererek onların refahını arttırmayı amaçlıyor.

Kurallar, “bu periyotlarda bu personelin operasyonel faaliyetlerini durdurması gerektiğini” de ekliyor.

Personelin yarım saat önce kahvaltı yapmasına izin verildiği ancak bu süre zarfında garajda çalışamadığı, padok turnikelerindeki tıkanıklığı azaltmak için Covid döneminin başlarında getirilen sokağa çıkma yasağı kurallarında yapılan değişiklik, yine de bir referans olarak kaldı. sosyal mesafeyi teşvik etmek için silindi.

Pandemi döneminin başlangıcında padok turnikelerindeki kalabalığı azaltmak için getirilen, takımların garaja yarım saat erken gelip kahvaltı yapabilmesini sağlayan değişiklik ise korundu -ancak sosyal mesafenin teşvikiyle ilgili ifadeler kaldırıldı.