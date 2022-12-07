FIA, 2023'te sprint yarışları için takımlara ayrılan ödeneği iki katına çıkaracak

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Formula 1, 2021 yılı itibariyle sprint yarışlarını denemeye başladı ve takımlara, bu yarışlar için yaptıkları ekstra harcamaları telafi etmek ve meydana gelen kazalarla ilgili masrafları karşılamak amacıyla ödenek verildi.

Bu ödeneğin büyüklüğü ve koşullar, bir süredir F1 ve FIA arasında tartışılıyordu.

Gelecek yıl altı sprint yarışı olacak ve takımlar bu konuda daha fazlasını talep ediyorlardı. Bu hafta Bologna'da yapılan son Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısının ardından FIA, önümüzdeki iki yıl boyunca sprint yarışları için ayrılan ödeneğin iki katına çıkarılacağını açıkladı.

Halihazırda her takıma bütçe sınırı dahilinde 150 bin dolar ödenek ve sprint sırasında meydana gelen kaza hasarları için araç başına 100 bin dolar ek ödenek veriliyordu. Hasarın boyutu 100 bin dolardan fazla olması halinde bu miktarda değişiklik yapılıyordu.

Fakat 2023'ten itibaren sprint yarış hafta sonlarında takımlar 300 bin dolar sabit ücret alacaklar ancak kaza hasarı için ekstra ücret ödenmeyecek. Yani artık kazalara bakılmaksızın tek başına 300 bin dolar alacaklar.

Gelecek yıl sprint yarışları için Bakü, Red Bull Ring, Spa, COTA, Losail ve Interlagos pistleri tercih edilmişti.

FIA'dan yapılan açıklamada, "Dünya Konseyi 2023'ten itibaren her Sprint seansı için ödenen ödenek miktarının 150 bin dolardan 300 bin dolara çıkarılması ve sprint seansları sırasında meydana gelen kaza masrafları için sonradan yapılan değişikliklerin kaldırılması da dahil olmak üzere çeşitli değişiklikleri onayladı." denildi.

Konsey, Zhou Guanyu'nun Temmuz ayında Britanya Grand Prix'sinin startında yaptığı kaza sonrası, 2024 yılından itibaren F1 takla barının güvenliğinin artırılacağını da ekledi.