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FIA, 2023 yılı için beş F1 pistinde DRS değişiklikleri yapacak

FIA, 2023 Formula 1 sezonunda gösteriyi iyileştirebilmek için beş yarışın DRS bölgesinde değişiklik yapacak.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
FIA, 2023 yılı için beş F1 pistinde DRS değişiklikleri yapacak
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Yeni nesil araçların ilk yılının ardından, bazı pistlerde DRS geçişlerinin çok kolay olduğu, bazılarında ise bölgelerin çok kısa olduğu yaygın olarak kabul edildi.

Geçen sezonun verilerini yakından inceleyen FIA Bahreyn, Cidde, Melbourne, Bakü ve Miami pistlerinde işleri daha iyi dengelemek için ince ayarlar yapılacağını açıkladı.

Her pistte tam olarak hangi revizyonların yapıldığına dair bir açıklama olmamasına rağmen, Melbourne'de araçların yakın mücadelesine yardımcı olmak için dördüncü bir DRS bölgesi olacak.

FIA, DRS bölgelerinin düzenlenmesinin yanı sıra, Bakü ve Miami'de asfalt yenileme çalışmalarının yapıldığını ve Cidde'de görüş açısını artırmak için pistte düzenlemeler yapılmaya devam edildiğini doğruladı.

F1 Komisyonu'nun Salı günü Londra'da bir dizi konuyu tartışmak için yaptığı toplantıda, bundan böyle sürücüler ve takımlar arasında hangi telsiz mesajlarının gönderilebileceğine ilişkin kurallarda bir gevşeme olacağı da kararlaştırıldı.

 

Takımların sürücülere çok fazla koçluk yapmasını engellemek için birkaç yıl önce bu konuda bir sıkılaşmaya gidilmişti.

Sprint yarışı hafta sonlarında kapalı parkın nasıl organize edildiği konusunda da değişiklikler yapılacak. Takımlar, sıklıkla hasar görebilecek parçaları değiştirmek için daha fazla özgürlüğe sahip olacak ve kendilerini daha iyi denetlemenin bir yolu olarak takımlar tarafından beyan edilen formlar daha fazla kullanılacaktır.

Geçen yılki Japonya Grand Prix'sinde tartışmalara neden olan kısaltılmış yarışlar için puan dağılımına ilişkin kural metninde yapılan revizyonlar da iyileştirildi.

Son düzenleme, yalnızca tam mesafeye ulaşan yarışlar için tam puan verilmesini, yarışlar yarıda kesilirse veya kesintiler nedeniyle tam mesafeye gidemezse sınırlı puanlar dağıtılmasını sağlayacak.

Ayrıca, hem takımlar hem de güç ünitesi üreticileri için bir kış dönemi kapanmasının uygulanması konusunda anlaşmaya varıldı.

Kurallarda belirtilen 21 yarış sınırını aşan her Grand Prix için bütçe üst sınırı da 1.2 milyon dolardan 1.8 milyon dolara yükseltildi. Bu düzenleme, ekstra yarışların genellikle Avrupa'daki yarışlardan daha pahalı olan deniz aşırı yarışlar olması nedeniyle yapıldı.

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