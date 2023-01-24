FIA, 2023 için F1 yarış direktörü planlarını netleştirdi

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2021 Abu Dhabi GP'de yaşanan tartışmalı olayların ardından FIA, geçen sene iki farklı ismi yarış direktörü olarak görevlendirmişti.

Wittich ve Edoardo Freitas, FIA'nın daha önceki dönemde yaşananlardan ders çıkardığı dönemde, sezonun büyük bölümünde yarış direktörü rolünü paylaştılar.

Sezonun son bölümünde Wittich'e düzenli olarak görev verildi ve 2023 için yola onunla devam edileceği anlaşıldı.

Bununla birlikte, FIA'nın uzun vadede güçlü bir direktör planı olmasını sağlamaya istekli olması nedeniyle, yönetim kurulu yarış direktörü rolünün tüm sorumluluğunu yalnızca bir bireye devretmek istemiyor.

Dolayısıyla Wittich devam ederken FIA, geleceğin yarış direktörlerini ve görevlilerini yetiştirmeye yardımcı olmak için daha yoğun bir eğitim ve gelişim programı başlatacak.

Bu kapsamda FIA, gelecek ay Cenevre'de ilk High Performance Programme for Officials (Yetkililer için Yüksek Performans Programı) adlı programı başlatacak.

Dünyanın dört bir yanından bu programa kaydolan sekiz görevli ve 16 yarış direktörü var.

18-19 Şubat'taki iki günlük etkinliğin yanı sıra, kursiyerlere üst düzey yetkilileri gözlemlemek için FIA etkinliklerine katılım yoluyla bir deneyim geliştirme programı uygulanacak.

Bernd Maylander, Safety Car Driver and Niels Wittich, Race Director, FIA Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

FIA ayrıca yıllık olarak düzenlenen Yarış Direktörü Semineri ve Uluslararası Komiserler Programının formatını değiştirdi. 2023 için, yıl boyunca olaylar geliştikçe daha iyi diyalog sağlamak için bir dizi internet üzerinden seminer düzenlenecek.

Monte Carlo Rallisi'nde planlar hakkında konuşan FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, işlerin gidişatından memnun olduğunu söyledi.

Sulayem, "Görüyorsun, bana çok şey miras kaldı. Bunun iyi bir miras olduğunu söylemeyeceğim ancak yarış direktörleri ve görevliler için yolun iyi gitmesinden çok mutluyum. Şubat ayında FIA genel merkezinde eğitim olacak ve sonrasında değişiklikleri ve evrimi göreceksiniz." dedi.

Ben Sulayem, geleceğin yarış direktörleri için en iyi yeteneğin ralli yardımcı pilotlarında (co-pilot) bulunabileceğine olan inancını da yineledi.

Sulayem, "Yoldan kim sorumlu? Eski bir ralli yardımcı pilotu, Bay [Ronan] Morgan. Gördüğünüz gibi, onlar çok yapılandırılmış insanlar. Çok analitikler. Ralli yardımcı pilotlarının ralli sürücülerinden daha yapılandırılmış olduğunu söyleyebilirsiniz." dedi.

FIA, Wittich'in F1 yarışlarında mentorluk yapacağı kişileri henüz onaylamadı ancak muhtemelen onlar F3 yarış direktörü Claro Ziegahn, F2 yarış direktörü Rui Marques ve Silvia Bellot gibi kıdemli komiserler olacak.