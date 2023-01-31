FIA, 2023 için ağırlık sınırını azaltma planında geri adım atıyor
FIA Teknik Danışma Grubu, Formula 1 araçlarının ağırlık sınırını azaltma planında geri adım atacak ve bunun yerine 2022'deki 798 kg sınırına bağlı kalacak.
Formula 1 araçlarının ağırlığı nispeten kısa bir süre içinde büyük ölçüde arttı. 2013'te araçlar 642 kg ile sınırlandırılmıştı, bu da 2022 için belirlenen sınırdan 156 kg daha düşüktü.
Yönetmeliklerde yapılan değişikliğin ardından araçlar, 2022 yılında 749 kg'dan 798 kg'a çıktı ve bu durum sürücüler tarafından pek hoş karşılanmadı.
FIA, Haziran 2022'de yayınlanan teknik düzenlemelerde açıklandığı üzere, sınırı 2 kg düşürmeyi hedeflemiş ve yeni sınırı 796 kg olarak açıklamıştı.
Ancak Auto Motor und Sport şimdi teknik danışma grubunun mevcut sınırı koruma kararı aldığını öne sürüyor.
Bu da araçların minimum ağırlığının 798 kg olacağını gösteriyor.
Pek çok takım 2022'de minimum ağırlık sınırına yaklaşmakta zorlanırken, Aston Martin en kötü durumda olan takımdı.
Sezon başında AMR22 815 kg ağırlığındaydı ve Avustralya Grand Prix'sine kadar bu ağırlık 3 kg daha arttı.
Red Bull da başlangıçta 810 kg'lık ağırlığıyla sorun yaşayan takımların başında geliyordu.
Diğer tarafta Alfa Romeo hemen başlangıçtan itibaren minimum ağırlığı yakaladığı için oldukça iyi bir konumdaydı.
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