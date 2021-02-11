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Formula 1 / Son dakika

FIA, 2022'den itibaren F1 motor gelişimini dondurmayı onayladı!

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FIA, 2022'den itibaren F1 motor gelişimini dondurmayı onayladı!
Ekleyen:
, Editör

Bugün yapılan FIA F1 komisyonu toplantısında takımlar 2022'den itibaren motorların gelişiminin dondurulmasını onaylarken Cumartesi günü planlanan sprint yarışlarını destekleyebileceklerini ancak daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını belirttiler.

Komisyon görüşmesinde aynı zamanda sprint yarışları ve motor gelişiminin dondurulması konularının gündeme gelmesi ve konular hakkında kararların alınması bekleniyordu. Bu konulara ek olarak komisyonun, yarışların yapılacağı noktaları da sunması bekleniyordu. 

Toplantıdan gelen ilk bilgiler ise, tüm tarafların 2022'den itibaren motorların gelişiminin dondurulmasına onay verdiği yönünde. Aynı zamanda takımlar, sprint yarışı fikrine de sıcak bakıyor olsa da konu hakkında daha fazla bilgi talep ettiler.

Motorların dondurulması ise takımlar, FIA ve F1 yönetiminin oluşturduğu F1 Komisyonu'nda yapılan görüşmenin ardından, ortak bir karar alınarak kabul edildi. Karar, 2022 itibariyle yürürlüğe girecek.

Motorların dondurulması fikri Red Bull tarafından ortaya atılan bir fikirdi. Avusturyalı takım, Japon motor üreticisi Honda'nın sene sonunda F1'den ayrılacak olmasının ardından projeyle kendi ilgilenmeyi planlıyor.

Red Bull, önündeki birkaç sene boyunca güç ünitesini kullanmaya devam edebilecek kaynaklara sahip olduğunu, ancak motorların geliştirilmeye devam edilmesi durumda bu projeyi üstlenemeyeceklerini söylemişti.

Her ne kadar geçtiğimiz senenin sonunda çıkan ilk dedikoduların ardından motor dondurulmasına tam destek verilmemiş olsa da, son haftalarda yapılan görüşmeler sonrasında Perşembe günü yapılan F1 Komisyonu görüşmesinde bu fikrin tamamıyla destekleneceği ortaya çıktı.

 

Komisyon aynı zamanda, F1 yönetimi tarafından ortaya konan ve konseptin çalışıp çalışmayacağını görmek amacıyla bu sene denenmesi istenen sprint yarışları fikrini de tartıştı.

F1 bu sezon üç grand prix'de - Kanada, İtalya ve Brezilya - sprint yarışı formatını denemeyi ve bu formatın, yarış hafta sonundaki izlenirliği artırmaya yardımcı olup olmadığını görmek istiyor.

Bu fikre göre F1'in resmi sıralama seansı Cuma öğleden sonraya alınacak ve bu sıralama seansı Cumartesi günü yapılacak olan 100 kilometrelik sprint yarışının gridini belirleyecek, sprint yarışının sonuçları ise Pazar günü yapılacak ana yarışın başlangıç gridini oluşturacak.

Aynı zamanda sprint yarışında, normal yarışta alınan puanların %50'si dağıtılacak.

Anlaşılana göre bu plan hâlâ resmi bir onay almamış durumda, ancak takımlar bu formatın detaylarını gözden geçirmek için biraz daha vakit istiyor olsalar da, formatın uygulanmasına sıcak bakıyorlar.

Sprint yarışının F1 hafta sonuna dahil edilmesi bir takım istenmeyen sonucu ortaya çıkarabilir, bu nedenle takımlar, net bir yargıya varmadan önce, kendi sportif direktörlerinin muhtemel boşluklara bakmasını istiyorlar. 

F1 takımları aynı zamanda FIA ve F1 ile, önümüzdeki birkaç sene içerisinde sürücü bütçe sınırının getirilmesi fikrini de tartıştılar, ancak konu hakkında herhangi bir nihai karar verilmedi.

Özel içerik:

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Editör Efe Kahya

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