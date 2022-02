FIA, 2022'de esnek tabanlar konusunda adım atmaktan çekinmeyecek

F1'in bu sezonki tamamen yeni kurallar dönemi, zeminin altından geçen hava akımı tarafından üretilen çok daha fazla yere basma gücü ile daha fazla zemin etkisi konseptine geçişi sağladı.

Yeni araçların alt tarafında havayı yönlendirmeye yardımcı olmak için büyük Venturi tünelleri bulunuyor. Tasarım değişiklikleri takımları, performans kazanma konusunda yeni düşüncelere sevk etti.

Ekipler bu yeni nesil araçları daha iyi anladıkça, taban altı akışını en üst düzeye çıkarmanın büyük faydaları olduğunu hemen anladılar.

Bu, 2022'de çok daha sert bir süspansiyon ayarlarına ihtiyaç duyulacağının kabul edilmesine yol açtı. Ancak bunun üzerine takımların daha fazla performans elde etmek için tabanların kenarlarını esnetmek için hileler kullanmaya başlayabileceklerinden endişe ediliyor.

Böyle bir esneme, aracın altındaki hava akışının daha iyi tutulmasına yardımcı olabilir ve bu da yere basma gücünü artırmak için çok daha fazla zemin etkisi olmasını sağlayabilir.

FIA, bazı takımların 2022'de bu yoldan ilerleyebileceğinin farkında olduğunu ancak yapılanlar konusunda dikkatli olacağını ve uygunsuz bir şey görürse hemen yanıt vereceğini söylüyor.

FIA'nın Tek Koltuklu Araçlardan Sorumlu Başkanı Nikolas Tombazis, "Difüzörü esnetme veya zemin kenarlarının aşağı inmesi ile ilgili olarak, meydana gelen her türlü esnekliğe her zaman dikkat edeceğiz ve gerektiğinde bu tür etkileri azaltmak için testler yapacağız."

"Yeni kurallar ile esneklik açısından doğru öngörülemeyen bazı alanların olması kaçınılmazdır ve ilerledikçe bazı düzenlemelerin olması gerekir."

"Bunu yapmaktan çekinmeyeceğiz. Kurallar, belirli alanlarda bazı ihlallerin gerçekleştiğini tespit edersek müdahale etmemize izin veriyor." dedi.

Ross Brawn, rakip takımların 2021'de arka kanatlarda olduğu gibi herhangi bir olağan dışı esnemeyi yakından gözlemleyeceği için takımların bu tür hilelerle paçayı sıyırmasının olası olmadığını düşünüyor.

Brawn, "Aero esneklik sorununun, F1'de kaçınamayacağımız bir şey olduğunu düşünüyorum. Mühendislerin araçların çeşitli parçalarına esneklik kazandırarak performans kazanabileceğini anlamasından bu yana, esneklik konusu çok uzun bir süredir burada."

"Bu, FIA'nın her zaman takip etmesi gereken bir konu ancak yeni kurallar FIA'nın hızlı bir yanıt vermesine izin veriyor. Ve mümkün olan tüm analizlerle, takımların ne yaptığını oldukça hızlı bir şekilde anlayabilirsiniz."

"Fotoğraf ve video analizi sayesinde her türlü şeyle takımlar, birbirlerinin ensesindeler. Geçen sezon arka kanatlarla ilgili tüm yaygarayı hatırlıyoruz, bu yüzden neredeyse hepsi bu tür konularda birbirlerini kontrol ediyor.

"Bir sorun olduğu anlaşıldığı anda ses çıkarmaya başlarlar. Böylece FIA, endişe duyulan herhangi bir alan hakkında çok hızlı bir şekilde bilgi sahibi olacaktır ve eminim bununla başa çıkabilir. Artık bu konularla bir gecede ilgilenme yeterliliğimiz var." dedi.

Zemin etkili araçlar ayar yönünün diğer sonuçlarından biri de, sürüş yüksekliğinin mümkün olduğunca sabit kalmasını sağlamak için takımların çok daha sert süspansiyonlu ayarlar yapmalarıdır.

Bu, 1980'lerin başında F1'in son zemin etkisi döneminde olduğu gibi, araçların pistteki sürücüler için acımasız olabileceğine dair bazı endişelere yol açtı.

Ancak Tombazis bu konuda pek endişeli değil. Tam tersi, 2022 F1 araçlarının sürücüler için daha zor olacağının olumlu olduğunu düşünüyor.

Tombazis, "Araçların performans ihtiyacını karşılamak için daha alçak ve yere daha yakın kullanılması gerektiğinin farkındayız. Sonuç olarak, önceki araçlara göre biraz daha sert tutulmaları gerekiyor. Önceki araçlardan bazıları muazzam eğimlerle çalışıyordu ve bu durum muhtemelen geçmişte kaldı."

"Sürüş kalitesinin ve aracı daha kolay sürülebilir kılan özelliklerinin F1'de mutlaka korunması gereken şeyler olmadığını düşünüyoruz."

The 2022 Formula 1 car launch event on the Silverstone grid

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images