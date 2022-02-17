FIA, 2022 teknik düzenlemelerinin işe yarayacağından emin

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Formula 1, uzun süren tartışmaların ardından 2022 yılında yeni teknik düzenlemelere geçme kararı almıştı.

Yeni dönemden beklentiler büyük: Artık sürücülerin birbirleriyle savaşabilmesi ve pist üstündeki savaşın giderek artması umuluyor.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a konuşan FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu başkanı Nikolas Tombazis, yeni dönem için pozitif konuştu.

Tombazis, "Çok hevesliyiz ve bazı zorlukların bizi beklediğini tahmin etsek de, kuralların zamanlaması doğruydu."

"Formula 1'in şimdiki kadar güçlü olduğu başka bir dönem daha hatırlamıyorum. Şampiyonada 10 takım olduğu, herkesin mali açıdan düzene girdiği, her zamankinden daha fazla para ödülü aldığı ve gelecekte kazançlarının artacağını umduğu başka bir dönem daha yoktu."

"Doğru yönde çok önemli bir adım atıldı. Sadece aerodinamik verimliliği azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda takımlar arasındaki yoğun rekabeti artırmaya ve ayrıca yönetmeliklerin daha da düzeltilmesi için zemin hazırlamayı amaçladık."

"Takımlarla işbirliği yapmak o kadar da kolay değildi çünkü herkesin kendi çıkarlarını düşünen bencil istekleri vardı. Geçmişte güvenliği artırmak için çeşitli önerilerde bulundular ve bunun için teşekkürü hak ediyorlar. Ancak söz, diğer her şeye gelince, yani bir bütün olarak şampiyona söz konusu olduğunda, onlar en iyi danışmanlar değiller!"

"Takımlar sadece kendilerini düşünüyorlar, Formula 1'in sportif yönleri onlar için bir öncelik değil."

"Fakat bizim amacımız, meritokrasi ilkesinin korunduğu ve bunu yaparken son yıllarda tanık olduğumuz herhangi bir takımın baskınlığının olmadığı, harcamaların artmasının engellendiği bir kural dizisi oluşturmak oldu."

"Yeni araçların aerodinamik konseptini geliştirirken, geçişleri aşırı kolaylaştırmak istemedik. Fakat bir pilotun, rakibini sıkı bir şekilde takip edebilmesini, ona baskı yapabilmesini ve hatalarından herhangi birini değerlendirmesini mümkün kılmak istedik. Böylece, böyle bir düello birkaç tur devam edebilir ve bunu yaparken lastikler ısınmamış olacak. Bunun önemli unsurlardan biri olacağını düşünüyorum."

"Ayrıca FIA olarak sürprizlerden ve belirsiz durumlardan kaçınmaya çalıştık. Bu nedenle her takımla ayrı ayrı tartışmalar yaptık."

"Şimdiye kadar birkaç aracı zaten ayrıntılı olarak inceledik ve şu ana kadar alarma geçmek için hiçbir sebep yok."

"Teknik düzenlemede herhangi bir gri alanın kalmasını beklemiyoruz." dedi.

Williams FW44 Fotoğraf: Williams