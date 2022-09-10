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Formula 1 / İtalya GP Haberler

FIA, 2022 İtalya GP gridini açıkladı

FIA, pazar günü gerçekleştirilecek İtalya Grand Prix'si öncesinde gridin nasıl olacağını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
FIA, 2022 İtalya GP gridini açıkladı
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Verstappen, pazar günkü yarış öncesinde sıralama turlarını Charles Leclerc'in ardında ikinci sırada tamamlamıştı.

Fakat bu hafta sonu çok sayıda isim gibi o da grid cezası aldı ve bundan ötürü kaçıncı başlayacağı belirsizdi.

Bazıları dördüncü başlayacağını düşünse de, sonunda kendisine FIA tarafından net 5 sıra cezası verildi. Bundan ötürü de pazar günü yedinci başlayacak.

Bu, Mercedes'ten George Russell'ın ikinciliğe çıkacağı, ikinci çizgiyi ise McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo'nun paylaşacağı anlamına geliyor.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly beşinci, Alpine pilotu Fernando Alonso ise altıncı sırada başlayacak.

Perez'in 10 sıra cezası onu beş sıra gerileyen Esteban Ocon'un önünde 13. sıraya düşürüyor.

Sainz, en geriye düşme cezası alan sürücüler arasında en hızlısıydı. Bundan ötürü pazar günü Hamilton ve Yuki Tsunoda'nın önünde 18. sırada başlayacak.

İtalya GP gridi:

Sıra Sürücü Şase Motor
1 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari
2 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes
3 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes
4 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Red Bull
6 Spain Fernando Alonso Alpine Renault
7 Netherlands Max Verstappen Red Bull Red Bull
8 Netherlands Nyck deVries Williams Mercedes
9 China Guan Yu Zhou Alfa Romeo Ferrari
10 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes
11 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes
12 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes
13 Mexico Sergio Perez Red Bull Red Bull
14 France Esteban Ocon Alpine Renault
15 Finland Valtteri Bottas Alfa Romeo Ferrari
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari
17 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari
18 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari
19 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes
20 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Red Bull
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