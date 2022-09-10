FIA, 2022 İtalya GP gridini açıkladı

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Verstappen, pazar günkü yarış öncesinde sıralama turlarını Charles Leclerc'in ardında ikinci sırada tamamlamıştı.

Fakat bu hafta sonu çok sayıda isim gibi o da grid cezası aldı ve bundan ötürü kaçıncı başlayacağı belirsizdi.

Bazıları dördüncü başlayacağını düşünse de, sonunda kendisine FIA tarafından net 5 sıra cezası verildi. Bundan ötürü de pazar günü yedinci başlayacak.

Bu, Mercedes'ten George Russell'ın ikinciliğe çıkacağı, ikinci çizgiyi ise McLaren pilotları Lando Norris ve Daniel Ricciardo'nun paylaşacağı anlamına geliyor.

AlphaTauri pilotu Pierre Gasly beşinci, Alpine pilotu Fernando Alonso ise altıncı sırada başlayacak.

Perez'in 10 sıra cezası onu beş sıra gerileyen Esteban Ocon'un önünde 13. sıraya düşürüyor.

Sainz, en geriye düşme cezası alan sürücüler arasında en hızlısıydı. Bundan ötürü pazar günü Hamilton ve Yuki Tsunoda'nın önünde 18. sırada başlayacak.

İtalya GP gridi: