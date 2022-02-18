FIA, 2022 F1 katılım ücretlerini resmen açıkladı

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FIA, 2013 yılıyla beraber Formula 1 takımlarına, her sezon öncesinde belli miktarda katılım ücreti ödeme zorunluluğu getirmişti.

Bu ücret iki kademeli bir sisteme dayanıyor ve şampiyonayı daha yukarıda bitirenler, daha fazla ücret ödüyor.

2022 ücretlerinin taslağı geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı ve son enflasyon rakamlarının baz alınmasının ardından nihai ücretler ortaya çıktı.

2022 yılında, bir önceki sezonu şampiyon olarak tamamlayan üretici, 577 bin 278 dolarlık temel ücretin yanı sıra, puan başına 6 bin 926 dolar ödeyecek.

Gridde geride kalan diğer dokuz takım 577 bin 278 dolar temel ücret ve puan başına 5 bin 770 dolar ödemek zorunda kalacak.

Bu da geçen yıl 613,5 puan toplayarak şampiyon olan Mercedes'in, 2022 sezonu için 4 milyon 826 bin 379 dolar ödeyeceği anlamına geliyor.

Mercedes geçen yıl 4 milyon 482 bin 898 dolar ödemişti. Bu açıdan büyük bir artış yaşanmadı. 2020'de ödenen ücret 5 bin 490 bin 812 dolardı ve o yıl rekor kırmışlardı. Takım, damga vurduğu o yılda 739 puan almıştı.

Red Bull, 2021'de topladığı 585,5 puanın ardından 3 milyon 955 bin 613 dolar katılım ücreti ödeyecek. Geçen yıl ödedikleri ücret 2,7 milyon dolardı. Bu açıdan en çok onların katılımcı ücreti arttı.

Ferrari'nin ödediği ücret de önemli oranda arttı. Geçen yıl 1,4 milyon ödeyen Ferrari, bu yıl 2,4 milyon dolar ödeyecek.

Haas puan alamayan tek takımdı ve bundan ötürü de sadece temel katılım ücretini ödemeleri gerekiyor.

Takım katılım ücretlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2022 F1 katılım ücretleri:

Takım Puan Puan bazlı ücret Toplam ücret Mercedes 613.5 4,249,101 dolar 4,826,379 dolar Red Bull 585.5 3,378,335 dolar 3,955,613 dolar Ferrari 323.5 1,866,595 dolar 2,443,873 dolar McLaren 275 1,586,750 dolar 2,164,028 dolar Alpine 155 894,350 dolar 1,471,628 dolar AlphaTauri 142 819,340 dolar 1,396,618 dolar Aston Martin 77 444,290 dolar 1,021,568 dolar Williams 23 132,710 dolar 709,988 dolar Alfa Romeo 13 75,010 dolar 652,288 dolar Haas 0 0 577,280 dolar

2021 F1 katılım ücretleri:

Takım Puan Puan bazlı ücret Toplam ücret Mercedes 573 3,913,590 dolar 4,482,898 dolar Red Bull 319 2,178,770 dolar 2,748,078 dolar McLaren 202 1,379,660 dolar 1,948,968 dolar Racing Point 195 1,331,850 dolar 1,901,158 dolar Renault 181 1,236,230 dolar 1,805,538 dolar Ferrari 131 894,730 dolar 1,464,038 dolar AlphaTauri 107 730,810 dolar 1,300,118 dolar Alfa Romeo 8 54,640 dolar 623,948 dolar Haas 3 20,490 dolar 589,798 dolar Williams 0 0 dolar 569,308 dolar