FIA, 2022 F1 katılım ücretlerini resmen açıkladı
2022 Formula 1 sezonu için katılımcı ücretleri açıklandı. Mercedes'in önümüzdeki sezon için FIA'ya yaklaşık 5 milyon dolar ödemesi gerekiyor.
FIA, 2013 yılıyla beraber Formula 1 takımlarına, her sezon öncesinde belli miktarda katılım ücreti ödeme zorunluluğu getirmişti.
Bu ücret iki kademeli bir sisteme dayanıyor ve şampiyonayı daha yukarıda bitirenler, daha fazla ücret ödüyor.
2022 ücretlerinin taslağı geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı ve son enflasyon rakamlarının baz alınmasının ardından nihai ücretler ortaya çıktı.
2022 yılında, bir önceki sezonu şampiyon olarak tamamlayan üretici, 577 bin 278 dolarlık temel ücretin yanı sıra, puan başına 6 bin 926 dolar ödeyecek.
Gridde geride kalan diğer dokuz takım 577 bin 278 dolar temel ücret ve puan başına 5 bin 770 dolar ödemek zorunda kalacak.
Bu da geçen yıl 613,5 puan toplayarak şampiyon olan Mercedes'in, 2022 sezonu için 4 milyon 826 bin 379 dolar ödeyeceği anlamına geliyor.
Mercedes geçen yıl 4 milyon 482 bin 898 dolar ödemişti. Bu açıdan büyük bir artış yaşanmadı. 2020'de ödenen ücret 5 bin 490 bin 812 dolardı ve o yıl rekor kırmışlardı. Takım, damga vurduğu o yılda 739 puan almıştı.
Red Bull, 2021'de topladığı 585,5 puanın ardından 3 milyon 955 bin 613 dolar katılım ücreti ödeyecek. Geçen yıl ödedikleri ücret 2,7 milyon dolardı. Bu açıdan en çok onların katılımcı ücreti arttı.
Ferrari'nin ödediği ücret de önemli oranda arttı. Geçen yıl 1,4 milyon ödeyen Ferrari, bu yıl 2,4 milyon dolar ödeyecek.
Haas puan alamayan tek takımdı ve bundan ötürü de sadece temel katılım ücretini ödemeleri gerekiyor.
Takım katılım ücretlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
2022 F1 katılım ücretleri:
|Takım
|Puan
|Puan bazlı ücret
|Toplam ücret
|Mercedes
|613.5
|4,249,101 dolar
|4,826,379 dolar
|Red Bull
|585.5
|3,378,335 dolar
|3,955,613 dolar
|Ferrari
|323.5
|1,866,595 dolar
|2,443,873 dolar
|McLaren
|275
|1,586,750 dolar
|2,164,028 dolar
|Alpine
|155
|894,350 dolar
|1,471,628 dolar
|AlphaTauri
|142
|819,340 dolar
|1,396,618 dolar
|Aston Martin
|77
|444,290 dolar
|1,021,568 dolar
|Williams
|23
|132,710 dolar
|709,988 dolar
|Alfa Romeo
|13
|75,010 dolar
|652,288 dolar
|Haas
|0
|0
|577,280 dolar
2021 F1 katılım ücretleri:
|
Takım
|
Puan
|
Puan bazlı ücret
|
Toplam ücret
|
Mercedes
|
573
|
3,913,590 dolar
|
4,482,898 dolar
|
Red Bull
|
319
|
2,178,770 dolar
|
2,748,078 dolar
|
McLaren
|
202
|
1,379,660 dolar
|
1,948,968 dolar
|
Racing Point
|
195
|
1,331,850 dolar
|
1,901,158 dolar
|
Renault
|
181
|
1,236,230 dolar
|
1,805,538 dolar
|
Ferrari
|
131
|
894,730 dolar
|
1,464,038 dolar
|
AlphaTauri
|
107
|
730,810 dolar
|
1,300,118 dolar
|
Alfa Romeo
|
8
|
54,640 dolar
|
623,948 dolar
|
Haas
|
3
|
20,490 dolar
|
589,798 dolar
|
Williams
|
0
|
0 dolar
|
569,308 dolar
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