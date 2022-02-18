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Formula 1 Haberler

FIA, 2022 F1 katılım ücretlerini resmen açıkladı

2022 Formula 1 sezonu için katılımcı ücretleri açıklandı. Mercedes'in önümüzdeki sezon için FIA'ya yaklaşık 5 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

FIA, 2022 F1 katılım ücretlerini resmen açıkladı
Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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FIA, 2013 yılıyla beraber Formula 1 takımlarına, her sezon öncesinde belli miktarda katılım ücreti ödeme zorunluluğu getirmişti.

Bu ücret iki kademeli bir sisteme dayanıyor ve şampiyonayı daha yukarıda bitirenler, daha fazla ücret ödüyor.

2022 ücretlerinin taslağı geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı ve son enflasyon rakamlarının baz alınmasının ardından nihai ücretler ortaya çıktı.

2022 yılında, bir önceki sezonu şampiyon olarak tamamlayan üretici, 577 bin 278 dolarlık temel ücretin yanı sıra, puan başına 6 bin 926 dolar ödeyecek.

Gridde geride kalan diğer dokuz takım 577 bin 278 dolar temel ücret ve puan başına 5 bin 770 dolar ödemek zorunda kalacak.

Bu da geçen yıl 613,5 puan toplayarak şampiyon olan Mercedes'in, 2022 sezonu için 4 milyon 826 bin 379 dolar ödeyeceği anlamına geliyor.

Mercedes geçen yıl 4 milyon 482 bin 898 dolar ödemişti. Bu açıdan büyük bir artış yaşanmadı. 2020'de ödenen ücret 5 bin 490 bin 812 dolardı ve o yıl rekor kırmışlardı. Takım, damga vurduğu o yılda 739 puan almıştı.

Red Bull, 2021'de topladığı 585,5 puanın ardından 3 milyon 955 bin 613 dolar katılım ücreti ödeyecek. Geçen yıl ödedikleri ücret 2,7 milyon dolardı. Bu açıdan en çok onların katılımcı ücreti arttı.

Ferrari'nin ödediği ücret de önemli oranda arttı. Geçen yıl 1,4 milyon ödeyen Ferrari, bu yıl 2,4 milyon dolar ödeyecek.

Haas puan alamayan tek takımdı ve bundan ötürü de sadece temel katılım ücretini ödemeleri gerekiyor.

Takım katılım ücretlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2022 F1 katılım ücretleri:

Takım Puan Puan bazlı ücret Toplam ücret
Mercedes 613.5 4,249,101 dolar 4,826,379 dolar
Red Bull 585.5 3,378,335 dolar 3,955,613 dolar
Ferrari 323.5 1,866,595 dolar 2,443,873 dolar
McLaren 275 1,586,750 dolar 2,164,028 dolar
Alpine 155 894,350 dolar 1,471,628 dolar
AlphaTauri 142 819,340 dolar 1,396,618 dolar
Aston Martin 77 444,290 dolar 1,021,568 dolar
Williams 23 132,710 dolar 709,988 dolar
Alfa Romeo 13 75,010 dolar 652,288 dolar
Haas 0 0 577,280 dolar

2021 F1 katılım ücretleri:

Takım

Puan

Puan bazlı ücret

Toplam ücret

Mercedes

573

3,913,590 dolar

4,482,898 dolar

Red Bull

319

2,178,770 dolar

2,748,078 dolar

McLaren

202

1,379,660 dolar

1,948,968 dolar

Racing Point

195

1,331,850 dolar

1,901,158 dolar

Renault

181

1,236,230 dolar

1,805,538 dolar

Ferrari

131

894,730 dolar

1,464,038 dolar

AlphaTauri

107

730,810 dolar

1,300,118 dolar

Alfa Romeo

8

54,640 dolar

623,948 dolar

Haas

3

20,490 dolar

589,798 dolar

Williams

0

0 dolar

569,308 dolar
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