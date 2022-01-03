FIA 2022 F1 araçlarını sürmenin çok daha zor olacağından emin

Formula 1 zemin etkisinin geri dönüşüyle beraber bu yıl yeni bir döneme giriyor. Yeni kurallarla beraber geçişlerin artması, sürücülerin birbirleriyle daha fazla mücadele etmesi ve sürücü yeteneğinin daha ön plana çıkması amaçlanıyor.

FIA, uzun süre yaptığı analizlerin ardından, kirli havayı en aza indirmek amacıyla konsept değişikliğine gitmeyi, yere basma gücünü de ön ve arka kanattan değil, zeminden üretmeyi seçti.

Beklenti, bu büyük değişikliğin ardından araçların büyük oranda yavaşlamasıydı. Başlangıçta tur başına beş saniyeden bahsediliyordu. Ancak Formula 1, Formula 1'dir ve takımlar, dünyadaki en zeki tasarımları ve mühendisleri kullanıyorlar. 2021'in Aralık ayı itibariyle yeni araçların en fazla bir saniye yavaşlaması bekleniyor. Hatta yıl sonuna doğru 2021 seviyesine dahi gelebilirler.

Ancak araçların benzer hızda olması, sürücülerin tamamen farklı bir hisse sahip olacağı anlamına gelmiyor.

Lando Norris yeni araçların F2 gibi daha fiziksel olacağını söylemişti ve FIA'nın tek koltuklu araçlardan sorumlu teknik direktörü Nikolas Tombazis'e göre, bunun temel sebebi aerodinaminin basitleşmesi.

Geçmişte takımlar, aracın pek çok kısmına kanat veya kanatçık ekleyerek, hava akışını mükemmel şekilde kontrol edebiliyordu. Ancak yeni konseptte durum böyle değil.

Tombazis, “Sürüş davranışı anlamında birçok zorluk var."

"Takımlar virajlarda stabil bir araca sahip istiyorlardı ve simülatörde bunun için çok zaman harcıyorlardı. Aracın tepkilerinin, bir virajda aniden değişmesini engellemek için de aerodinami üzerinde yoğun çaba sarf ettiler."

"Gördüğüm kadarıyla yeni kurallar bunu biraz daha zorlaştırıyor. Bu yüzden yeni araçları sürmenin biraz daha zor olduğunu düşünüyorum ve bu, iyi bir şey." dedi.

Yeni kısıtlamalar, takımların ön kanat ve bargeboard gibi kilit alanlar üzerinde çalışma yapmasını kısıtlıyor.

Tombazis, "Önceden hava akışını kontrol etmek birçok çalışma yapmak mümkündü Fakat bunu yapmak artık sınırlı olacak."

"Aracın artık pek öngörülebilir olmaması, sürücü becerileri için iyi bir şey. Aracı sürmek muhtemelen daha zor olacak çünkü daha az karmaşık olacak.” dedi.